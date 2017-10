PNL Constanţa şi bătaia calicilor

2

Corect,domnule Mihai

Sa le amintim liberalilor(locali) ca au pierdut deja alegerile la functia de primar din anul 2020.Fagadau poate fi declarat castigator pentru al doilea mandat incepand cu 2020 si chiar pentru 2024.Cu asemenea oameni in opozitia liberala Fagadau poate sa stea linistit inca 2-3 mandate.Probabil ca Fagadau va avea 8-10 mandate de primar si-l va depasi pe Mazare, "bunelul" nostru,batranul revolutionar rosu,Cel huiduit si de neinteles in patria mama.Ce naste din primar pesedeu,hot,nemuritor si rece se numeste.Fagadau poate sa fure linistit inca 15-20 de ani ca n-are cine sa-l infrunte la Constanta.Am spus odata,de doua ori si ma repet.Mazare a avut nevoie de apropae 10 ani ca sa ajunga primar in Constanta,ca sa fie bagat in seama/cunoscut de constanteni.In anii '90 il injura pe Iliescu,in gazeta lui de neam prost ,de analfabet.Il injura ca sa vada lumea ca el este revolutionar cu vederi liberale.Apoi,Mazare a ajuns sa bata palma cu partidul lui Iliescu si cu Mitrea ca sa fure in liniste sub protectia PSD-ului.Apoi Mazare a vopsit blocuri si balcoane cam trei ani.Prostul asta a stat agatat in corzi pe blocuri ca sa vada lumea ce harnic este viitorul primar.As spune ca Mazare a "muncit" cam 8 ani pana sa ajunga primar.Dar a meritat.Sa fim sinceri,avere-avere,dansuri-dansuri,fonctia-functie,fete-fetite,betie-droguri,viata frumoasa.A meritat.Sa nu va faceti griji,voi liberalilor,Fagadau munceste si pentru voi.Fagadau nu v-a uitat.Fagadau rupe de la gura lui ca sa va multumeasca si pe voi.Voi aveti timp sa va bateti pana la sfarsitul veacurilor.Amin !

Răspuns la: " HORA CALICILOR "

Adăugat de : MIHAI, 4 aprilie

