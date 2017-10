PNL Constanţa şi-a lansat oficial candidaţii la parlamentare. "Venim cu 100% oameni noi şi cu o propunere de premier, Dacian Cioloş, 100% profesionist"

PNL Constanța și-a lansat oficial candidații la parlamentare. "Venim cu 100% oameni noi și cu o propunere de premier, Dacian Cioloș, 100% profesionist"

Pe de altă parte, pe lângă președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, care a avut calitatea de gazdă, la acțiune a fost prezent, în calitate de invitat, și secretarul general executiv al PNL, Ilie Bolojan.Încă de la început, liderul PNL Constanța a reamintit că liberalii constănțeni au înțeles mesajul societății, acela de a se reforma, motiv pentru care s-a decis ca niciun actual parlamentar liberal de la Constanța să nu mai candideze .„Venim cu 100% oameni noi, cu 100 de măsuri de guvernare și cu o propunere de premier, Dacian Cioloș, 100% profesionist. Împreună am format o echipă puternică. Împreună am dat în Consiliul Județean Constanța o echipă de oameni valoroși, o echipă de oameni care ne reprezintă. Am dat județului Constanța 28 de primari. Și acum a venit rândul să trimitem în Parlament cea mai bună echipă pe care a avut-o vreodată PNL Constanța. O echipă de profesioniști, o echipă cu oameni noi. Dacă acum câteva luni am venit în fața colegilor și am propus acest lucru de a avea o echipă cu oameni noi, la început am fost privit cu scepticism. Și cum puteam să dăm un semnal mai bun? Noi, cei care, mai multe sau mai puține mandate, am fost în Parlamentul României? Prin propriul exemplu. Un pas lateral din partea noastră nu face decât să încurajeze noua echipă, nu face decât să dea speranțe celor care privesc către noi, nu face decât să venim cu speranță în activitatea acestei instituții deosebit de importantă. Parlamentul României trebuie să fie cea mai importantă și să își regăsească locul pe care îl merită. Acest lucru nu se poate întâmpla decât cu oameni de valoare, oameni noi, profesioniști. Avem colegi de toate profesiile, tineri și mai puțin tineri, oameni cu experiență, nu trimitem în Parlament doar tineri, trimitem o echipă nouă”, a spus Gheorghe Dragomir.Despre curajul lui Gheorghe Dragomir de a face un pas în lateral și a trimite în prima linie candidați noi, profesioniști, a vorbit și șeful de campanie al PNL Constanța, consilierul județean George Muhscină.„Gestul lui Gheorghe Dragomir a fost fără precedent în România și a venit ca o avangardă a politicii liberale, aceea de a veni cu oameni noi și care au excelat fiecare în domeniile lor de activitate. Avem cea mai performantă echipă, chiar un mic guvern, aș spune eu. Asta pentru că oricare dintre candidații PNL poate să ocupe un post de ministru într-un viitor Executiv condus de Dacian Cioloș” a transmis de pe scena Casei de Cultură din Constanța, George Muhscină.Rând pe rând, candidații la parlamentare au vorbit despre necesitatea prezentării la vot, pentru că acest scrutin are o miză foarte mare, nu doar pentru că vorbim despre viitorul Guvern și Parlament, dar și despre viitorul României.„Mai sunt puține zile până la alegeri, iar aceste alegeri au o miză importantă pentru țara noastră, În afară de a alege o echipă de parlamentari, românii vor opta și pentru un stil sau altul de guvernare, pentru un prim ministru sau altul, care să guverneze această țară. PNL îl susține la funcția de prim ministru pe Dacian Cioloș, PSD nu și-a anunțat primul ministru, dar sunt două ipoteze: Liviu Dragnea sau altă persoană care nu poate fi decât o păpușă, un interpus al domnului Dragnea. Dacian Cioloș înseamnă normalitate, demnitate, modestie, dedicare. Dragnea nu are nimic în spate. Programul PNL de guvernare pune în centru cetățeanul, guvernul trebuie să creeze condițiile pentru ca orice român să se poată realiza, nu să trăiască de pe o zi pe alta“, a spus Ilie Bolojan.Candidat la funcția de senator, Vergil Chițac, a declarat că cel mai important este ca echipele de campanie să convingă oamenii, în cele două săptămâni rămase până la alegeri, să meargă la vot.„Nu am observat în Constanța o efuziune a oamenilor care să-mi dea de înțeles că se vor prezenta la vot. După 16 ani de administrare PSD, Constanța a ajuns de pe locul 2 pe locul 11 la nivel național la venitul net pe cap de locuitor. Din cauza aceasta s-a fisurat contractul social între stat și cetățeni. Campania mea se va baza în primul rând pe determinarea oamenilor de a se prezenta la vot, altfel riscăm ca 30% dintre oameni să trimită aleși în Parlament”, a declarat Vergil Chițac, cel care deschide lista la Senat pentru Constanța.Și Lucia Varga, candidat al PNL tot pentru Senat, a vorbit despre necesitatea reformării clasei politice.„La Constanța, filiala PNL e cea mai determinată pentru reformă, a dat un semnal clar societății, retrăgând toți parlamentarii, nu pentru că fi fost incompetenți, ci pentru că s-a vrut o înnoire, pentru ca așa a dorit electoratul. Excepția sunt eu”, a declarat Lucia Varga.La rândul lui, Bogdan Huțucă, cel care deschide lista PNL Constanța la Camera Deputaților a vorbit despre importanța alegerilor parlamentare de peste două săptămâni spunând că 11 decembrie este o dată importantă. „Poate reprezenta un pas decisiv pentru înnoirea parlamentului, a clasei politice, dar poate fi și un pas înapoi, cu consecințe dezastruoase pentru România. Veniți la vot și aveți convingerea că țara se va schimba”, a spus Bogdan Huțucă.Și liberalul Robert Boroianu, candidat la Camera Deputaților, a vorbit despre importanța acestor alegeri pentru viitorul românilor, pentru viitorul României și a explicat că dacă primul pas a fost făcut atunci când a fost ales președinte Klaus Iohannis, este momentul pentru a se face următorul pas, mai exact, formarea unui Parlament majoritar liberal.„În urmă cu doi ani, românii au făcut un prim pas pentru redresarea țării. Au ales un președinte liberal. Acum a venit rândul să facă un al doilea pas. În 11 decembrie ar trebuie să voteze un Parlament condus de PNL, care să dea un premier 100% profesionist”, a declarat Robert Boroianu.Totodată, fostul consilier local în cadrul Municipiului Constanța, liberala Ana Marcu, una dintre vocile care s-au ridicat mereu împotriva administrației conduse de Radu Mazăre, actualmente, aspirantă la un loc în Camera Deputaților a spus că singura sa intenție pentru care candidează este dorința de a schimba societatea în mai bine, în timp ce tânărul George Niculescu a făcut și el apel la constănțeni pentru a conștientiza importanța votului dacă se dorește ca România să meargă pe o traiectorie europeană.