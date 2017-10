PNL Constanţa s-a sucit. Din 100% oameni noi, s-a trezit cu Varga pe locul doi!

PNL Constanța s-a sucit. Din 100% oameni noi, s-a trezit cu Varga pe locul doi!

Liberalii constănțeni s-au reunit de urgență, miercuri seara, pe motiv că cei de la București le-au impus să modifice lista pentru parlamentare. Astfel, pe locul doi la Senat a fost trimisă să candideze, în locul Sorinei Tușa, fostul ministru al Mediului, Lucia Varga, lista fiind astfel decalată cu un loc.În momentul de față, Lucia Varga este deputat, iar la începutul lunii octombrie, aceasta își înaintase demisia din funcția de președinte al Organizației de Femei a PNL, nemulțumită că nu se regăsea pe un loc eligibil pe lista PNL pentru parlamentare.Concret, aceasta își dorise să candideze la Bihor, loc unde a mai avut două mandate, dar organizația de acolo nu a dorit să o treacă pe un post eligibil. Liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan, s-a impus și a spus că are alți membri pregătiți pentru parlamentare, iar doamnei Varga îi ajunge două mandate și astfel le-a închis gura celor de la Centru.În aceste condiții, liderii PNL au asigurat-o pe Lucia Varga că îi vor găsi un „cuibușor” unde să candideze și s-au ținut de cuvânt. Și, astfel, a fost parașutată direct la Organizația PNL Constanța, filială care era singura din țară ce avea numai și numai oameni noi pe liste.La aflarea veștii că o intrusă este trimisă în filiala constănțeană, jumătate dintre membrii Comitetului Județean Executiv al PNL Constanța nici nu au vrut să audă și, în asemenea condiții, ori nu s-au prezentat la ședință, ori nu au votat propunerea. Au fost aruncate vorbe grele, printre care și faptul că nu vor face campanie pentru Lucia Varga. Ba chiar, unii dintre ei l-au acuzat pe liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, de lașitate, deoarece nu a știut să se impună în fața liderilor de la Centru. În cele din urmă, mai cu amenințări de excluderi, mai cu vorba bună, la insistențele lui Dragomir, propunerea a trecut cu 17 voturi „pentru”.„De la București am primit propunerea ca doamna Lucia Varga să candideze pe lista de la Senat la Constanța. Nu aveam cum să mă opun unui asemenea om. Fiind vorba despre un lider consacrat, un fost ministru, doamna Varga fiind și președinta Organizației de Femei a PNL, o colegă pe care o respectăm foarte mult și un om de excepție, nu puteam să-i întoarcem spatele. Așa s-a decis ca filiala constănțeană să dea un vot pentru susținere. Fie că eram noi de acord, fie că nu, doamna Varga tot pe lista pentru Senat de la Constanța s-ar fi aflat. Noi tot ce am înaintat la București, cele două liste de candidați erau doar propuneri. Din punctul meu de vedere, filiala constănțeană și-a făcut treaba și a venit cu oameni noi. Teoretic, propunerile noastre puteau fi anulate în Biroul Permanent Național, dar asta era numai și numai responsabilitatea celor de la Centru”, a declarat președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.Mulțumiți că și-au atins scopul, ieri, membrii Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal reuniți în ședință au validat lista de candidați propusă de PNL Constanța la alegerile parlamentare din 11 decembrie pentru Camera Deputaților și Senat.Candidații PNL Constanța la alegerile parlamentare sunt: la Camera Deputaților - Bogdan Huțucă, Robert Boroianu, Ana Marcu, George Niculescu, Oana Maria Florea, Ioan Tofolean, Cătălin Anghel, Felicia Ovanesian, Marian Crușoveanu, Stere Hira, Ioan Solomon, Cristian Zahariuc, Nicolae Dudu și George Muhscină.La Senat, lista se deschide cu Vergil Chițac și continuă cu Lucia Varga, Sorina Tușa, Costel Stanca, Mihnea Claudiu Drumea, Nicolae Ciucă și Cristy Remus Băisan.PNL Constanța speră ca la alegerile din 11 decembrie să obțină două posturi de senatori și patru de deputați. Rămâne de văzut dacă vor reuși să strângă voturi, în condițiile în care mai mulți liberali s-au arătat dezamăgiți de apariția surprinzătoare pe listă a unei persoane care nu are nicio legătură cu Constanța. În plus, ei vor trebui să schimbe și sloganul campaniei electorale - „100% oameni noi pentru Constanța”, din moment ce Lucia Varga are deja în spate două mandate de parlamentar.