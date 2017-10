PNL Constanţa, pregătiri pentru Congres. Pe cine susţine pentru preşedinţia partidului

1

LUPTA PENTRU PUTERE

Este suficient sa citesti acest articol ca sa-ti dai seama ca liberalii nu au sanse de redresare , cu atat mai mult de supravietuire , in conditiile in care un PSD a pus stapanire cu ajutorul liberalilor pe tot ce misca in tara asta si este pe cale sa devina partid totalitar .. E de necrezut un asemenera amestec de amatorism , superficialitate si de ignorare a realitatilor . In timp ce presedintele Bogdan Puțucă este preocupat de probleme de organizare , pastrand discretie asupra viitorilor sefi ai PNL , in afara organizatiei , pe Facebooh , se emit pareri asupra viitorilor posibili sefi la nivel national . Lipsa de realism si de pricepere politica intrece orice imaginatie . Sa crezi ca la viitorul congres se va realiza mult dorita " schimbare " , atata timp cat din partid continua sa faca parte cei care l-au dus la faliment , este o grava eroare . Ca sa recastigi electoratul pierdut nu este suficient sa vrei , trebuie sa actionezi . Sa-i scoti din partid pe toti cei care s-au dovedit incapabli sa faca o autentica politica liberala . Nu cere nimeni sa se faca minuni peste nopate . Procesul de schimbare trebuie sa inceapa cu declaratii sincere , cu prezentarea uni program realizabil , care sa fie sustinut de majoritatea membrilor de partid si de cetatenii care " trebuie recuperati " termen care lasa impresia ca este vorba de o categorie similara delincventilor . Si ce faci cu " recuperatii " daca in partid sunt mentinuti coruptii , incompetentii , impostorii si navetistii ? Si cand ai ajuns la guvernare , sa numesti in functii publice oameni din categoriile mai sus amintite . Dupa cum se poate vedea , preocuparea liderilor PNL se reduce doar la problema alegerii celor care vor avea cozonacul si cutitul in mana cu speranta ca fiecare va avea parte de o bucata mai mare sau mai mica .Exista totusi cateva elemente care pot determina inceputul schimbarii , cu conditia ca PNL sa se trezeasca ( deci inca doarme ) , sa " clarifice " pe cine reprezinta ( in present nu reprezinta pe nimeni ) si sa faca " oferte politice " , ceea ce este aproape imposibil , toate ofertele , adica promisiunile fiind monopolul PSD ,. Pana la urma , constatam ca dl Hutuca este preocupat tot de nostalgie . Ehei , unde sunt zapezile albe de alta data ? Au fost albe in copilarie . In politica au fost sunt si vor fi intotdeauna murdare .