PNL Constanţa, pe un butoi cu pulbere. Cupşa şi Manea au demisionat şi cer capul lui Dragomir

PNL Constanța, pe un butoi cu pulbere. Cupșa și Manea au demisionat și cer capul lui Dragomir

Totuși, după cum se poate observa, de această dată nu este vorba despre o demisie din partid, ci doar din funcțiile pe care respectivii le ocupau în Biroul Permanent Județean al PNL Constanța.„Mi-am depus demisia de onoare din funcția de vicepreședinte al PNL Constanța. Alături de mine și-au depus demisiile și vicepreședinții Victor Manea și Sorin Ciutureanu, precum și Dan Pisică - membru BPJ. Am cerut depunerea mandatului întregii conduceri a filialei județene a PNL Constanța pentru rezultatul foarte slab la alegerile parlamentare. Am propus asigurarea unui interimat de către primarii cu scorurile cele mai bune și organizarea de alegeri democratice în partid. Am considerat că această măsură ar trebui luată de toate conducerile județene care au luat sub scorul de 30% asumat de partid înainte de alegeri. Am aflat de la unii colegi - panicați că li se cere demisia - că a fost un «rezultat bun», că e nevoie tot de cei care au pierdut alegerile «să facă reformă» și că doar doamna Gorghiu și domnul Cioloș sunt vinovați de dezastru”, a transmis Ovidiu Cupșa.De asemenea, el a adăugat că nu se dezice de liberalism și, cu siguranță, într-un fel sau altul va mai avea ceva de spus în politica liberală. În plus, el a explicat că cel mai mult l-a mâhnit lejeritatea cu care unii colegi se declară indispensabili deoarece niciunul dintre cei care au condus campania electorală nu și-a depus demisia și deja s-au împărțit candidaturile pentru 2020.„Din marinărie am învățat că o corabie cu echipaj bun trece orice furtună, dar atunci când echipajul nu mai crede în deciziile comandantului, se instaurează degringolada și ajung să se salveze fiecare pe cont propriu, uneori chiar cu toții pe fundul mării. Mă întreabă unii de ce nu am ieșit public până azi. Mi-am afirmat punctul de vedere în toate forurile statutare ale partidului timp de doi ani. Toți colegii liberali știu asta. Dar am considerat că nu face bine partidului în precampanii și campanii să transmit un mesaj de neîncredere. În tot acest timp deciziile s-au luat în spatele ușilor închise, iar eu am rămas un disciplinat soldat al partidului, deși susținerea politică am pierdut-o acum doi ani și ceva, când PNL a ieșit de la guvernare. Îmi reproșează junta care conduce partidul că fac asta doar pentru că am ieșit de la guvernare. Am mai ieșit și nu am făcut-o! Nici în decembrie 2008, atunci am fost demis de la ACN, deoarece am refuzat să trec la PDL, și nici în februarie 2014. Cel mai simplu mi-ar fi fost atunci, dacă aveam spirit de conservare, să mă retrag din PNL și să plec la un partid de guvernare, oferte chiar am avut, de la oameni pe care îi stimez, dar am rămas, am făcut campanie de dragul partidului și a vechilor mei colegi și din loialitate pentru valorile liberale. Până în ultima clipă am sperat undeva în sinea mea că dezastrul nu e atât de mare! Iaca e! Deci trebuie asumat. Liberalismul trebuie salvat, dar nici într-un caz nu se poate face asta cu acești oameni care conduc astăzi PNL. Am încredere în judecata vechilor mei colegi din 1990, dintre care cei mai mulți și-au dat rând pe rând demisia din conducere sau chiar din partid în ultimele luni. Cu ei am să mă sfătuiesc și voi decide cum acționez mai departe”, a mai spus Ovidiu Cupșa.Reamintim că, încă de zilele trecute, liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a anunțat că nu renunță la funcție.„Nu demisionez! Sigur că rezultatul de la Constanța nu mă mulțumește nici pe mine. Era de așteptat la o prezență atât de mică la vot. Abordarea liderilor de la Centru a fost greșită încă de la început. La Constanța, chiar s-a muncit în campanie, consider că s-a făcut tot ce a fost omenește posibil, însă nu a fost să fie! Pe de o parte, lumea nu a ieșit la vot și am pierdut voturi multe, pe de altă parte, mesajul de la Centru cu Dacian Cioloș susținut de două partide a fost greșit. Cu toate acestea, eu cred că acum este momentul să strângem rândurile și să facem o opoziție puternică. În momentul în care cei care au votat cu PSD își vor da seama că au fost păcăliți cu promisiuni fără acoperire vor regreta. Și atunci, peste patru ani, aceștia se vor întoarce spre noi, își vor da seama că noi nu am putut să le promitem acum lucruri care nu ar fi putut să fie susținute”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.Rămâne de văzut dacă Gheorghe Dragomir va rezista presiunilor venite din interiorul partidului și „va ține cu dinții” de scaunul de conducere sau dacă, până la urmă, va renunța la funcție.