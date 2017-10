PNL Constanţa, pe un butoi cu pulbere. Chiţac şi-a reclamat în instanţă propriul partid

1

Suspiciune de ciuma.Boala grea

Este clar,astea sunt primele semne.A dat ciuma rosie in PNL.Imi spunea cineva ca din momentul cand apar primele semne de ciuma rosie si pana la desfiintarea partidului/uniunii/ONG-ului nu trec mai mult de 5-6 luni,maxim un an.Ciuma rosie se transmite de la om la partid sau de la partid la partid prin sarut,prin contact sexual,prin mita,prin furt,sau prin strangeri tovarasesti de mana.Avem dovezi ca Dragomir l-a pupat pe Mazare si Nicusor Constantinescu l-a pupat pe Hasotti.Apoi s-au strans in brate,au dat mana si iar s-au pupat.Ce au mai facut ei in secret in noaptile care au urmat nu avem de unde sa stim. Barbati care se pupa in public cu alti barbati nu am vazut decat in filmele americane/italiene cu mafioti,am vazut la PSD,la PNL sau in fosta URSS.Uite ca acum ciuma s-a raspandit la toti peneleii din Constanta.De la judet la municipiu nu a fost nevoie decat de un singur pupic.Partidul taranistilor( sa le fie tarana usoara) a decedat prin anul 2000.Partidul a murit tot de ciuma rosie.Din PNTCD a scapat numai Victor Ciorbea(saracul de el) care a ajuns preș la usa lui Dragnea si sluga la partidul roșu.Uniunea Democratica a Tatarilor s-a imbolnavit si ea de ciuma.Din cate stiu eu si turco-tatarii s-au pupat cu Nicusor Constantinescu.Invatatura de minte.Cine face ca ei,ca ei sa pateasca.Dar e mai bine asa.Mai bine sa ramana un singur partid rosu decat sa avem mai multe partide rosii.Azi la Constanta,maine in toata tara.