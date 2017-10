PNL Constanţa merge pe mâna lui Iohannis: „Este un om serios“

PNL Constanța merge pe mâna lui Iohannis: „Este un om serios“

Ştire online publicată Joi, 19 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Liberalii constănțeni se pregătesc pentru participarea la Congresul PNL care va avea loc în perioada 27-28 iunie 2014. În acest sens, liderii organizațiilor locale au început consultările interne în teritoriu.„Împreună cu colegii mei din conducerea filialei constănțene am fost în mai multe organizații din județ. Mai avem puțin și finalizăm toate cele 70 de organizații pe care le avem în județul Constanța. Am dorit să aflăm ce părere au membrii noștri despre candidații la șefia partidului, am vrut să aflăm și ce spun oamenii simpli care vor vota la prezidențiale. Totodată, am vrut să aflăm ce părere au despre intenția ca liberalul Klaus Iohannis să fie desemnat candidat la alegerile prezidențiale din toamnă. Avem semnale bune în privința desemnării ca și candidat al lui Klaus Iohannis la prezidențiale. Este perceput ca un om serios, precis și concis care a realizat ceva ca și primar al Sibiului. Totodată, faptul că este de origine germană este un avantaj pentru noi deoarece românii nu mai pot fi mințiți deoarece mulți știu că germanii sunt un popor civilizat”, a declarat președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.Totodată, liderul PNL Constanța a spus că a vorbit cu liberalii din teritoriu și despre unificarea dreptei și aderarea PNL la ALDE.De asemenea, Gheorghe Dragomir a mai adăugat că, pe lângă întâlnirile și consultările din Constanța vor exista și întâlniri regionale, delegația de la Constanța urmând să participe, astăzi, la Buzău la consultarea pe Regiunea 2Sud-Est.„Și de la nivel central avem o serie de întâlniri regionale în care am dorit să-i invităm pe cei care candidează la președinția partidului să-și expună gândurile, iar colegii din partid să vină cu întrebări, cu diferite sugestii, deci, pe scurt, o consultare internă în vederea pregătirii pentru congresul partidului de la sfârșitul lunii”, a mai spus Gheorghe Dragomir.În altă ordine de idei, în urmă cu ceva timp, membrii Delegației Permanente Teritoriale a Partidului Național Liberal Filiala Constanța au aprobat, în unanimitate, lista celor 30 de delegați la Congresul Extraordinar al PNL, eveniment care va avea loc la Bucu-rești în perioada 27-28 iunie 2014.Filiala Constanța a Partidului Național Liberal va fi reprezentată la Congresul Extraordinar de cei patru parlamentari liberali, respectiv, deputații Gheorghe Dragomir, Mihai Lupu, Victor Manea și de senatorul Puiu Hașotti, de primarii liberali din județ, precum și de membri ai Biroului Permanent Teritorial.În ceea ce privește componența Biroului Politic Național al PNL, pe lângă președintele partidului, la Congresul PNL vor fi aleși 31 de vicepreședinți în mod uninominal, și nu pe listă, secretarul general va fi propus de noul președintele PNL, iar numărul membrilor Biroului Politic va fi suplimentat.Recent, în urma deciziei asupra Statutului PNL din comisia de lucru internă a partidului, se va renunța la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de liste și moțiuni. Astfel, cei 31 de vicepreședinți vor fi aleși în Congresul PNL în mod uninominal, spre deosebire de actuala formulă, care prevede candidaturi pe bază de listă și moțiuni pe care sunt aleși președintele, vicepreședinții și secretarul general al PNL.Atribuțiile executive ale vicepreșe-dinților vor fi stabilite ulterior Congresului, în cadrul Biroului Politic și validate de Delegația Permanentă, în condițiile în care anterior atribuțiile vicepreședinților erau prestabilite la momentul alegerii în Congres.De asemenea, secretarul general al partidului va fi propus de președintele PNL și validat în cadrul Biroului Politic.Totodată, vor fi membri de drept în noua formulă de Birou Politic Național liderii de filiale ai partidului, liderii și viceliderii grupurilor parlamentare, președinții comisiilor parlamentare permanente, primarii de municipii și președinții de consilii județene, liderul delegației de europarlamentari PNL. Astfel, numărul membrilor Biroului Politic va fi semnificativ mai mare față de numărul actual, care include 15 vicepreședinți executivi, președinți de consilii județene și primari de mari municipii.