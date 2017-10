PNL Constanţa: „Măsurile guvernului USL îşi dovedesc eficienţa”

1

Politica in budigăi

La inceputul erei automobilului,au aparut si primele regulamente de circulatie.Niciun automobil nu avea dreptul sa circule pe drumurile publice,daca nu era insotit de un trompetist calare pe un armasar.Calaretul cu trompeta avea obligatia sa sufle in trompeta,cand "bolidul" fara cai ajungea intr-o intersectie aglomerata.Claxonul a aparut putin mai tarziu si pistolul cu bile de cauciuc a inlocuit claxonul la sfarsitul secolului XX. Vremea automobilului cu trompeta a apus.Noi am mostenit in schimb politica cu goarna.De exemplu,PNL Constanta are obligatia sa sufle in goarna,de cate ori suntem in pericol sa ne loveasca fericirea bugetara. FERITI-VA CA VA STRIVESTE EFICIENTA ECONOMICA ! Si pentru ca tot suntem la regulamente de circulatie,trebuie sa mai consemnam un lucru.In secolul XIX,un politician britanic a propus ca armasarii inhamati la trasura sa poarte chiloti ,un fel de budigăi de armasar.Politicianul britanic a motivat ca doamnele si domnii din inalta societate se simteau jenati cand vedeau pe strazile Londrei,un armasar in calduri.Dupa modelul britanic,eu propun sa-i dotam cu budigăi pe armasarii din PNL Constanta.Va spun cu toata sinceritatea.Ma simt jenat,cand PNL Constanta intra in calduri de cate ori a crescut eficienta economica.