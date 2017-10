PNL Constanţa, măcinat de scandaluri interne. Acuzaţii de "blat" cu PSD şi cumetrii politice

5

PREJUDICII DE IMAGINE

Consilierul imperial Baisan ne relateaza aspecte pe care noi le cunoastem de mult timp . Afirmatiile sunt reale dar atitudinea sa este suspecta . Daca stia care este situatia din PNL Constanta , ne intrebam de ce s-a inscris intr-un astfel de partid . Si abia sosit cu harzobul din cer , a si devenit consilier . Oricum ar fi , dl Baisan face parte din categoria celor care , chiar si atunci cand spun adevarul , iti vine sa-i dai cu capul de pereti . Cum poate crede ca va putea contribui la revenirea pe linia de plutire a organizatiei , cand asa ceva nu a reusit nici Marele Liberal Tararache . Poate ca va reusi dl admiral Chitac , tot nou venit in partid , dar care , din motive inca necunoscute , de la zero politic a ajuns presedinte de organizatie si senator . Ca dl senator tace de cand a fost uns in cele doua functii , se datoreaza faptului ca probabil tace si face . De tacere am luat cunostinta , asteptam facerea de bine care deseori e F.de M . . Este bine sa retinem un aspect care este comun tuturor partidelor . In timp ce membrii de partid cu vechime , activitate continua si serioasa asteapta cu anii ca dnii care au monopolizat conducerea si beneficiile sa le acorde si lor o sansa , in anumite situatii , la momentul potrivit , apar sacalii care au mirosit ca e rost de ospat gratuit . Ei sunt primiti cu onoruri si primesc imediat functiile mult dorite , in timp ce membrii cu vechime si cu merite se aleg cu praful de pe toba . Dl Dragomir se arata marinimos si declara ca nu-l va exclude pe galagiosul Baisan . Daca ar dovedi exigenta sincera , ar trebui sa se autoexcluda , pentru a a da altora sansa de a redresa liberalismul constantean . Declaratia dlui Dragomir ne obliga sa facem o precizare . Nimeni nu mai poate aduce prejudicii de imagine partidului . Imaginea la care se refera dl Dragomir , chiar daca a existat intr-o anumita masura a disparut demult . Era pe cand nu s-a vazut , azi o vedem si nu e .