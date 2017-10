"PNL Constanţa îl susţine pe Dacian Cioloş ca premier după alegeri"

2

BUNUL - SIMT

Mitingul electoral organizat de PNL la Bucuresti demonstreaza ca este vorba de cantitate , nu de calitate . Am ascultat discursul lui Ciolosi , discurs pe care nu-l consider convingator Am avut impresia ca vorbeste un preot de la amvon . Ciolosi , prin discursul sau si Platforma 100 parca ne ofera in perspectiva un Falanster ca acela de la Scaieni . Ne indeamna sa nu mintim, sa nu mai credem in lideri mesianici , sa facem politica bunului - simt si vrea sa avem un parlament pentru oameni . Astazi ne oprim ceva mai mult la chestia cu bunul - simt . Ciolosi are dreptate si cred ca este convins ca bunul - simt inseamna acel sentiment nedefinit care - ti spune ca ai procedat bine . Politicianistii cred ca este altceva ; sa te feresti de principii si sa te ocupi de maruntisuri , adica sa plantezi flori , sa montezi bordure , sa faci drumuri si poduri care se strica la prima ploaie . etc. adica activitati pentru care dedica o parte din timp si energie , mai putin bani , acestia fiind rezervati conform bunului lor simt , propriilor buzunare .Bunul lor simt se manifesta si in sedintele parlamentare cand profita de orice prilej sa se injure , sa se defaimaze reciproc , asa de ochii lumii si seara , dupa sedinta sa se intalneasca la un pahar de sampanie si sa-si linga reciproc noroiul cu care s-au improscat in plen . Tot bunul lor simt ii obliga sa respecte " sfanta proprietate " si cu banii furati sa-si cumpere noi apartamente , terenuri si masini de lux . Despre Platforma 100 ce sa spunem altceva decat ca este orice dar nu un Program care sa convinga . Pentru o mai buna intelegere , redau programul declarat si realizat de liberalii lui Ion.I.C.Bratianu ajuns la putere dupa moartea tatalui sau . Citam : " cel dintai semn de civilizatie intr-o tara sunt soselele , drumurile de fier si plutirea ( navigatia ) . Sa ne punem la lupta , unii cu bratele , altii cu stiinta si cu pungile , si sa canalizam raurile , sa ridicam porturi , si sa organizam companii de navigatie . PNL condus de Bratianu a facut mult la vremea sa pentru modernizarea tarii . Reusita deplina a aplicarii planurilor si dorintelor sale a avut loc in regimul comunist , cu realizarile economice pe care le stim si cu ajutorul carora noii liberali si urmasii fostului PCR s-au imbogatit , dand dovada de adevaratul " bun - simt " care continua si va continua mult si bine .De ce ? Daca acum , in ajun de alegeri , sondajele arata ca " stanga " lui Iliescu , Nastase si Dragnea va obtine peste 40 % din voturi , si " dreapta " cca 30 % , inseamna ca este ceva in neregula , si chiar ceva foarte grav . Ce anume ? Ramane sa ne demonstreze votul cetatenilor si politica celor care vor prelua puterea dupa alegeri , votand cu entuziasm candidatii condamnati penal si pe cei cu dosare penale . Romanul e milos . Este cunoscut cazul criminalului in varsta de 40 de ani care si-a ucis parintii cu toporul . La terminarea procesului , judecatorul I-a dat dreptul la ultimul cuvant si criminalul a spus doar atata : fie - va mila de un biet orfan .