PNL Constanţa, cu oameni noi spre parlamentare. "Cel puţin şase locuri eligibile"

Oameni noi pentru parlamentare complectare de Boroianu R.A.

Stimati Constanteni,cine la adus in PNL pe acest Infractor Dr Dr Prof,Boroianu Robert Aurel de la Gepeto,specialist in fraude si furaciuni,Firme falimentate,mezeluri fabricate din toate resturile ca sa fure sa poata sponzoriza la partide,ANAF la diferite controale,paziti de persoane de la sevici,aparati cu spagi mari de avocati cu relati si influenta si IPJ,Parchetul si Curtea de Apel C-ta in frunte cu D-na Prc Puiu Zarafina,Adina Florea si al-ti se vad prin dosare,au ascuns si musamlizat adevarul prin Terfelirea Constitutiei Ro.numai ca sa-i apere ca a lipit si afise cu Lucru bine facut al Dl Presedinte K.I.Werner.Si d-na presedinta PNL Alina Gorghiu da tare cu minciuni in fata televizorului cu cele 10 porunci noi am ajuns sa fim prostiti la maximul de cei peste 10-15000 mi de Plagiatori Dr, in drept sa fim desconsiderati ca natiune in Europa,ca si Dl Militian Comisar Sef Dr in drept cu o vechime de 34 de ani in Militie spunetile d-nilor jurnalisti, ca noi suntem in Europa si cu acesti Plagiatori am ajuns o tara Cocotiera, Bananiera si lumea sarac nu mai au la cine se plange si cere dreptate daca sunteti mandri ca sunteti ro.pentru tara si intr-o tara de drept.