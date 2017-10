"PNL Constanţa a arătat la Congres că suntem o filială care generează încredere în partid"

Bogdan Huțucă:

"PNL Constanța a arătat la Congres că suntem o filială care generează încredere în partid"

Liberalii constănțeni și-au atins o parte din obiectivele pe care le aveau de îndeplinit în contextul alegerilor ce au avut loc în cadrul Congresului Național al PNL.Ei au plecat cu un mandat pentru ca Ludovic Orban să devină președinte al formațiunii politice, iar acest lucru a fost dus la bun sfârșit. Practic, Ludovic Orban a fost ales președinte al PNL după ce a obținut 3.518 de voturi, iar contracandidatul său, Cristian Bușoi, 952 de voturi.Totodată, președintele Organizației Județene a PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, a obținut un număr suficient de voturi pentru a fi membru în Biroul Politic Național.Pe de altă parte, cu toate că liberalii constănțeni vizau și obținerea unei funcții de vicepreședinte pe Regiunea Sud-Est, acest lucru nu a fost posibil. Membrii formațiunii de la malul mării l-au desemnat pe George Muhscină, președintele Organizației Municipale a PNL Constanța, să candideze pentru această funcție. Cu toate acestea, el a pierdut competiția în fața mai experimentatului Victor Paul Dobre, de la Galați. Concret, Muhscină a obținut 77 de voturi, în timp ce contracandidatul său a luat 110 voturi.„Delegația PNL Constanța a plecat la București cu un scop clar: obținerea a două funcții importante în Biroul Politic Național al PNL. Din păcate, am reușit să atingem acest obiectiv în proporție de 50%, dar am fost aproape să obținem ceea ce ne-am dorit. Numărul de voturi pe care l-au primit candidații PNL Constanța la Congres arată că suntem o filială respectată, care generează încredere în partid. Candidatura lui George Muhscină a fost un act de curaj în primul rând, având în vedere experiența politică a contracandidatului său, Victor Paul Dobre. Atât această candidatură, cât și rezultatul final sunt asumate de filiala noastră. George Muhscină a candidat pentru funcția de vicepreședinte al partidului respectând o decizie politică pe care am luat-o la Constanța”, a declarat președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă.La rândul său, președintele organizației municipale PNL Constanța, consilierul județean George Muhscină, i-a urat succes vicepreședintelui PNL, Victor Paul Dobre, și l-a felicitat pentru victoria din cadrul Congresului PNL.„Așa cum am mai spus, nu există învinși în urma acestei competiții interne. Suntem persoane mature și responsabile, care știu că mai presus de orice fel de orgoliu rămâne Partidul Național Liberal. Le mulțumesc colegilor pentru susținere și îi mulțumesc președintelui PNL Constanța Bogdan Huțucă pentru sprijin”, a spus liderul Organizației Municipale a PNL Constanța, George Muhscină.Reamintim că liberalii și-au ales, duminică seară, în cadrul Consiliului Național, cei 16 membri ai Biroului Executiv al PNL, după ce în cursul zilei și-au ales și cei 16 vicepreședinți, dar și prim-vicepreședinții și secretarul general.Astfel, a fost ales și secretarul general al partidului, în persoana lui Robert Sighiartău. Noii prim-vicepreședinți ai PNL sunt liderul filialei Bihor, Ilie Bolojan, fostul președinte interimar al partidului, Raluca Turcan, Micea Hava (Alba) și Iulian Dumitrescu (Prahova), toți aceștia fiind susținători ai moțiunii „Partidul Național Liberal - Forța Dreptei”.Liberalii au decis și care vor fi cei 16 vicepreședinți ai PNL, opt pe domenii de specialitate și opt pe regiuni de dezvoltare, fiind aleși: Vlad Nistor - Politică externă, apărare și siguranță națională, Laurențiu Leoreanu - Administrație, ordine publică și siguranța cetățeanului, fonduri europene și dezvoltare regională, Ben Oni Ardelean - Justiție și drepturi cetățenești, Florin Cîțu - Buget și politici fiscale, Sulfina Barbu - Sănătate, muncă, familie și protecție socială, Dan Motreanu - Educație, cercetare, tineret și sport, cultură, culte, minorități, Adrian Nechita Oros - Agricultură, dezvoltare rurală, industrie alimentară și mediu, ape și silvicultură, Virgil Guran - Infrastructura de transport, comunicații și societate informațională și Ioan Bălan - regiunea Nord-Est, Victor Paul Dobre - regiunea Sud-Est, Răducu Filipescu - regiunea Sud-Muntenia, Gigel Știrbu - regiunea Sud-Vest Oltenia, Gheorghe Falcă - regiunea Vest, Lucian Bode - regiunea Nord-Vest, Florin Roman - regiunea Centru și Marian Petrache - regiunea București-Ilfov. Totodată, Consiliul Național de Coordonare a decis ca din Biroul Executiv al PNL să facă parte și alți 16 liberali: Costel Alexe, Viorel Badea, Cristian Buican, Ștefan Drăgulin, Nicolae Giugea, Bogdan Huțucă, Adrian Miuțescu, Ionel Palăr, Virgil Popescu, Gheorghe Șișcu, Costel Șoptică, Ion Ștefan, Nelu Tătaru, Adrian Veștea, Dan Vîlceanu și Tinel Gheorghe.De asemenea, Antonel Tănase a fost ales în funcția de trezorier al PNL.