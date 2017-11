PNL a depus moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Tudose

PNL a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Tudose

17 Noiembrie 2017

Moțiunea de cenzură este inițiată de PNL împreună cu USR.„Această moțiune este un gest de responsabilitate și oricine spune că este inutilă și că nu își atinge scopul greșește profund, pentru că România prosperă trebuie să fie o Românie democratică, în care Opoziția, atunci când sesizează derapaje uriașe ale celor de la guvernare, are ca instrument o moțiune de cenzură. Această guvernare a ratat în mai puțin de un an de zile orice promisiune din campania electorală și din programul de guvernare, mai mult decât atât și-a dat jos propriul Guvern. Este dispusă oricând, așa cum am văzut, să își zboare și al doilea Guvern", a anunțat, marți, liderul deputaților PNL, Raluca Turcan.Moțiunea de cenzură popusă de PNL va fi susținută și de PMP, cu condiția ca, pentru a fi un demers serios, aceasta să fie însoțită de o propunere alternativă pentru postul de prim-ministru în locul lui Mihai Tudose, conform declarațiilor făcute marți de președintele executiv al partidului, Eugen Tomac.UDMR, prin vocea președintelui formațiunii politice, Kelemen Hunor, a anunțat că nu va semna textul moținii de cenzură.„Moțiunea de cenzură este bine-venită oricând, dar, în acest moment, această moțiune de cenzură nu are o finalitate dorită, pentru că PSD și ALDE au o majoritate stabilă, cifric. (...) Am spus alt lucru de principiu: înainte de orice dezbatere despre o astfel de aventură politică, ar trebui să știm cine va fi propunerea lor pentru postul de premier, dacă va cădea Guvernul, programul de guvernare, direcția în care vor să ducă țara. Chestia aia că se va stabili după vot pe mine nu mă mulțumește în nici un fel. Noi nu vom semna această moțiune de cenzură", a declarat Kelemen Hunor la RFI.O parte dintre deputații neafiliați grupați în jurul lui Daniel Constantin vor anunța vineri, înainte de depunerea documentului în Parlament, dacă îl susțin sau nu. Totodată, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian, a anunțat că deputații acestui grup vor analiza luni textul moțiunii de cenzură propuse de PNL, după care vor decide dacă o susțin sau nu, potrivit Agerpres.