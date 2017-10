PNG Constanţa nu face campanie pentru Becali

PNG Constanța nu face campanie pentru Becali

Cu excepția lui Traian Băsescu (PD-L), Crin Antonescu (PNL), Mircea Geoană (PSD+PC) și a lui Sorin Oprescu (independent), niciuna dintre figurile care s-a înscris în cursa pentru Cotroceni din 22 noiembrie nu pare să acorde prea multă atenție prezenței pe panourile dedicate afișajului electoral. În afara celor citați mai sus, prea puțini aspiranți la mandatul de președinte fac timid cu mâna de pe vreun afiș, unii dintre ei lipsind cu desăvârșire. Este și cazul lui George Becali, candidatul PNG-CD la alegerile prezidențiale, care nu e „dinamic” pe niciun banner agățat pe bulevardele Constanței. Explicația constă, însă, în faptul că, așa cum susține Gigi Alexa, liderul Organizației Județene a PNG Constanța, „actualul capital de imagine pe care îl are Becali reprezintă cea mai bună campanie electorală”. De altfel, Alexa a mărturisit și că acțiunile din timpul celorlalte campanii, discuțiile cu cetățenii și toată puzderia de afișe sunt „o tâmpenie” și că „reprezintă, de fapt, doar o tehnică de a cheltui banii”. „Am făcut talpă și campanie cinci ani de zile și pentru ce? Gigi Becali se bazează acum doar pe imaginea pe care o are la nivel național. Nu mai are nevoie de notorietate”, a precizat Alexa. El a afirmat totodată că aspirantul PNG-CD la mandatul de șef al statului nu va fi prezent în municipiul Constanța pentru niciun gen de acțiune de campanie. Cât despre intențiile pe care le are pentru perioada imediat următoare primului tur de scrutin, Gigi Alexa a anunțat: „George Becali va face campanie fie pentru Mircea Geoană, fie pentru Crin Antonescu. Îl va însoți în campanie pe acela care va intra în al doilea tur de scrutin”. Mai mult, se pare că, în funcție de rezultatul alegerilor prezidențiale, PNG-ul va face, așa cum reiese din declarațiile liderului județean al partidului, o alianță cu PSD-ul sau cu PNL-ul.