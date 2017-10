PMP susţine întoarcerea la două tururi de scrutin pentru alegerile locale

PMP susține întoarcerea la două tururi de scrutin pentru alegerile locale

Președintele PMP, Elena Udrea, susține că formațiunea sa nu a fost invitată la consultările de la Palatul Cotroceni pe tema legislației electorale pentru că nu este de acord întru totul cu activitatea președintelui Klaus Iohannis.„Domnul Klaus Iohannis a chemat partidele la consultări și nici de data aceasta nu a invitat PMP, sub același pretext că Partidul Mișcarea Populară nu este partid parlamentar. Este un partid care are parlamentari în Parlamentul României”, a declarat Udrea după ședința Consiliului Executiv Național al PMP.Udrea a precizat că, în ceea ce privește alegerile locale, PMP susține întoarcerea la două tururi de scrutin. „PMP, fiind un partid care nu are baroni locali, are un punct de vedere care cred că este corespunzător, în acord cu ceea ce își doresc românii, mai ales cu cei care au ieșit la vot pe 16 noiembrie. PMP susține întoarcerea, în ceea ce privește alegerile locale, la două tururi de scrutin și, în ceea ce privește alegerile parlamentare, susținem întoarcerea la votul pe listă - 300 de parlamentari, așa cum s-au exprimat românii de două ori la referendum. Și în situația în care vom reuși modificarea Constituției, desigur, și Parlament unicameral, dar până atunci, pentru a nu bloca reforma electorală, susținem întoarcerea la votul pe listă și un parlament de 300 de parlamentari”, a adăugat liderul PMP.