PMP racolează de la PNL, liberalii se bucură că scapă de "trădători"

PLEACA AI VOSTRI , VIN AI NOSTRI ?

Dupa cum stim ca se face politica in Romania , stirea are si o latura umoristica . Sa admitem , prin generalizare , si chiar asa si este in realitate , ca traseismul inseamna in acelasi timp si tradare . Dar, mai exista astazi in politica romaneasca cineva care nu este in felul lui un tradator ? Incepand cu unii care au tradat sperantele roman ilor si continuand cu cei care au tradat Patria , doctrinele , credintele , convingerile si partidele , toti pot fi consderati tradatori . Chiar si electoratul tradeaza cu ocazia alegerilor votand cu alt partid decat cu cel de la alegerile anterioare . Este evident ca " tradarea " face parte din structura sufleteasca a romanilor . Asta doar pana cand va disparea si structura . In fond , putem sintetiza : pleaca ai nostril , vin ai nostril , fapt care demonstreaza unirea in cuget si simtiri .