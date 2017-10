Plenul Camerei se va pronunţa luni asupra ridicării imunităţii Elenei Udrea

Plenul Camerei se va pronunța luni asupra ridicării imunității Elenei Udrea

Președintele Camerei, Valeriu Zgonea, a declarat, ieri, că plenul se va pronunța luni asupra cererii de începere a urmăririi penale în cazul Udrea, unde există deja aviz pozitiv, precum și asupra celorlalte cereri ale Justiției, sub rezerva primirii rapoartelor de la Comisia Juridică.„Am stabilit, cu această ocazie, pentru că ne-a venit raportul pe primul dosar în cazul doamnei deputat, fost ministru al Dezvoltării, să avem un plen imediat după plenul reunit de luni, cu patru puncte: luăm act de încetarea mandatului domnului deputat Petre Roman, al doilea - raportul venit de la Comisia Juridică în primul dosar de ridicare a imunității și începere a urmăririi penale, sub rezerva primirii celorlalte două rapoarte pe care le-am trimis acum la Comisia Juridică”, a spus Zgonea.El a precizat că ultimele două cereri ale Justiției în cazul Udrea au fost trimise de conducerea Camerei Comisiei juridice.„Am dat cele două noi dosare Comisie Juridice: unul, conform Regulamentului, îl vor judeca cei din comisie și le-am dat voie să lucreze vineri, sâmbătă și duminică; celălalt - are stabilit în statut un termen scurt de trei zile, în situația excepțională în care se cere arestarea preventivă a unui deputat”, a spus Zgonea.