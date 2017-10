PLD amână moţiunea după euro-alegeri

PLD amână moțiunea după euro-alegeri

Organizația PLD Constanța a anunțat, în cadrul conferinței de presă susținute ieri, că moțiunea de cenzură inițiată de liberal democrați va fi depusă ulterior alegerilor pentru Parlamentul European. Pentru a trece, moțiunea are nevoie de 116 voturi, dintre care 26 vor veni de la membrii PLD, în timp ce 76 vor aparține, conform declarațiilor vicepreședintelui Biroului de Resurse Umane al Filialei PLD Constanța, Cristian Tănase, celor de la PNL. Rămâne de văzut din par-tea cui vor veni cele 11 voturi necesare pentru ca moțiunea să nu pice. Despre campania pentru europarlamentare, Tănase a declarat că lansarea candidaților a avut loc vineri la Palatul Parlamentului, atunci când a fost intonat, în premieră, și imnul de campanie al PLD. Promovarea primului candidat eligibil de pe listă, și anume a lui Theodor Stolojan, stă sub sloganul „Votează Stolojan. Îl meriți pe cel mai bun". Partidul Liberal Democrat și-a desemnat atât strategia centrală, cât și pe cea locală. Astfel, pe data de 4 noiembrie, președintele PLD, Theodor Stolojan va participa la o întâlnire, la Constanța, la Casa de Cultură, în vederea promovării alegerilor pentru PE.