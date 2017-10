"Ping-pong" între Primărie şi CJC cu Teatrul de Vară din Mamaia. Clădirea a ajuns o ruină

2

Capitani de flyboard

Un vas are la bord cam 50-60 de suflete(marinari) si marfa de milioane de dolari,nu stiu,poate gresesc putin.Orasul Constanta are "la bord" cam 300.000 de "marinari" si valori de miliarde euro.Judetul Constanta are 800.000 de "marinari" la bord si de valori nici nu mai spun.As vrea sa intreb un batran marinar din Constanta,un marinar adevarat, daca are curajul sa urce pe o nava cu Mazare/Constantinescu/Fagadau la comanda.Aveti curajul sa va lasati copii pe tarm si sa traversati Pacificul cu un capitan de flyboard la comanda navei ? Unii da,altii nu.Cum ar fi sa urci cu cheia franceza in dinti de la motoare la comanda si acolo sa-ti gasesti comandantul cu 7 fetite pe genunchi in plina furtuna pe ocean ? Atunci de ce i-ati ales pe astia capitani de orase si de judet ? Nu-i totuna,ar spune cineva.Pe uscat trebuie sa fii un bun organizator,pe nava nu e cazul.Nicusor e un bun organizator.Sa mai adaugam ca afacerile "capitanilor" de orase si de judete merg bine,chiar foarte bine,in schimb turistii fac pipi pe "nava" comunitatii. Culmea este ca ni se pregateste alt capitan de oras,un macelar celebru.E peneleu,avem incredere in el.