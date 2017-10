Ping-pong cu Cazinoul din Constanţa. Nu mai e de vânzare!

1

Intre timp...

Intre timp,o parte din viata noastra s-a scurs. Aici este necazul. Daca alesii neamului au sapte vieti,noi avem doar o viata. Nu avem timp sa asteptam. Cine s-a nascut in 1990,azi are la randul lui cel putin un copil. O generatie a crescut,o alta generatie aproape ca s-a prapadit. Cine a avut 40 de ani in anul 1990, azi are 63 de ani.Cine a avut 63 de ani in 1990 si a sperat ca va fi mai bine,azi este in cimitir. Cat timp vreti sa mai asteptam ? Celor care au o varsta mai mare de 60 de ani,le propun un exercitiu de imaginatie. Razboiul s-a terminat in 1945. Europa si Romania aratau ca dupa un dezastru: orase distruse,foamete, disperare,lipsa de locuinte si multa saracie. Acum aduceti-va aminte cum arata Europa(Romania) dupa 23 de ani de la razboi,adica in anul 1968. In anul 1968 Europa era complet refacuta.Despre razboi se pomenea numai in cartile de istorie. Am dat acest exemplu ca sa putem masura "succesurile" noastre din ultimii 23 de ani. La sfarsitul razboiului Romania avea cam 16 milioane de locuitori. In 1990 Romania avea peste 23 de milioane de locuitori. Ma uit cu cata seninatate politrucii de azi spun ca Romania are o populatie de 18 milioane de locuitori. Ba,chiar se bucura ca cifra asta ar da bine la un referendum. Politrucii naibii,se bucura ca in 23 de ani au disparut 3-4 milioane de romani. Si atunci,ce vreti sa mai discutam despre patrimoniul national,parcuri,iarba verde,flori sau despre un amarat de cazinou. Cineva trebuie sa dea socoteala pentru toate distrugerile astea.Eu am mai spus ca daca as fi in locul lui Mazare as dormi incaltat si cu valiza la usa. In tot cazul,eu nu mi-as dori sa ajung un om bogat intr-o tara saraca.Este foarte periculos.Daca nu eu,copii mei vor trai in nesiguranta.