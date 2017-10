Pietrele de moară de la gâtul PSD. Cum au fost pesediştii la un pas să piardă judeţul

Pietrele de moară de la gâtul PSD. Cum au fost pesediștii la un pas să piardă județul

Județul Constanța era un obișnuit fief al social-democraților, toate alegerile locale și parlamentare, acolo unde componenta politică era primordială, fiind câștigate categoric. Tocmai de aceea, rezultatele alegerilor din 5 iunie au fost surprinzătoare, arătând un PSD redus la jumătatea forței de acum patru ani, cu doar 156 de voturi mai multe decât PNL.Este clar că ceva a declanșat o reacție de respingere și reorientare în rândul electoratului. Mulți se întreabă care sunt cauzele acestei decăderi în județul Constanța, tocmai acum când PSD spulberă capitala și colorează în roșu toată harta României. Însă, răspunsurile sunt tot în curtea social-democraților din Constanța, care nu au reușit să scape de toți scheleții din dulapul partidului.În primul rând, PSD a scăpat de sub controlul autoritar al lui Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre. Pur și simplu, pesediștii nu au știut cum să abordeze noua situație, mai ales că Nicușor Constanti-nescu nu a plecat de bună voie și a nutrit mult timp gânduri de reîntoarcere. O repoziționare clară a forțelor nu s-a putut face din cauza incertitudinilor la vârf. Abia după alegerea lui Felix Stroe în funcția de președinte și abordarea unor mesaje ferme de rupere de trecut, PSD a început să se restructureze. Însă nu suficient de mult și deloc vizibil.În al doilea rând, PSD a intrat în compe-tiția electorală cu multe pietre atârnate de gât. Vorbim de scandalul legat de Spitalul Județean Constanța, unde, sub girul PSD și al Consiliului Județean Constanța, managerul Dănuț Căpățână a transformat totul în afaceri private. Sub conducerea acestora, Spitalul Județean a ajuns un focar de infecție, dar, și mai grav, bolnavii de cancer au fost trimiși să se trateze în București după ce s-a închis secția de Radioterapie. Colac peste pupăză, exact în campania electorală, managerul Căpățână, cel susținut și protejat cu putere de PSD Constanța, a fost arestat pentru fapte de corupție. Un scandal care a fost decontat, inevitabil, de social-democrați. Tot la capitolul corupție, trebuie precizat că decapitarea forțată a PSD de către DNA a avut un oarecare recul și în opinia pu-blică, chiar dacă vedem municipii din țară care și-au ales primari aflați după gratii.O altă mare greșeală a PSD a fost strategia electorală. Luând poziția struțului, fără niciun lider de partid vizibil în județ, fără niciun vector de imagine credibil și coerent, PSD și-a asumat încă de la început daunele electorale. Încercând să își protejeze zestrea fără să facă nimic, de teama că ar putea greși decisiv sau vor fi contrați puternic, liderii partidului au preferat să nu comunice deloc. Era clar că după 12 ani de administrație PSD în județ, realitatea din teritoriu și argumentele nu erau de partea lor. Au fost total invizibili, sperând doar că pierderile nu vor fi suficient de mari pentru a-i detrona din fruntea județului. Și au fost la un singur pas să piardă totul. Au mizat totodată pe istoricul șters al adversarilor politici tradiționali, care niciodată nu au fost în stare să conteze la Constanța. Și aici au greșit. PNL a fost activ în județ și a avut o campanie de comunicare foarte eficientă și penetrantă: Facebook, presa scrisă, on-line, radio, TV, și-au tipărit propriile ziare, campanii door to door. Au ajuns la electorat și au transmis mesaje puternice anti-PSD.O altă găselniță social-democrată care pare să-i fi costat a fost „strategia” pentru Mangalia. Schimbarea candidatului Paul Foleanu pe ultima sută de metri și înlocuirea lui cu Bogdan Maganu a fost o catastrofă asumată deliberat de conducerea județeană a PSD. Să schimbi un candidat de 30% cu unul de 10% a fost mană cerească pentru PNL, care a câștigat voturi semnificative la Mangalia în fața PSD. De ce s-a optat pentru această variantă, nici până azi liderii pesediști nu au vrut să lămurească.Dincolo de aceste aspecte, cert este că PSD a știut să își maximizeze infima diferență cu care a câștigat alegerile. Prin alianțe și înțelegeri, unele chiar nefirești, pesediștii și-au asigurat controlul Consiliului Județean Constanța, cel puțin până la alegerile parlamentare din toamnă. Nu de alta, dar mizele electorale de atunci pot răsturna înțelegerile vremelnice în disperarea anumitor partide de a-și salva ce se mai poate salva din electoratul altădată fidel.