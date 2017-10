Pieţele Griviţa şi I.L. Caragiale se modernizează. Cum vor arăta cele două obiective

4

Bazar ca la Stambul

Cand citesc asa ceva imi aduc aminte de bazarul lui Mazare,promisiune electorala cu care Mazare a pacalit de doua ori comunitatea turco-tatara din Constanta.Drept multumire ca a fost sprijinit de comunitatea turco-tatara,Mazare le-a trantit un "bazar" si un bordel chiar in usa geamiei Hunchiar,cladire istorica.Fagadau viseaza si el la babilonie si la gradini suspendate ca d-aia e fiul lui Mazare.Interesant este ca pe masura ce noi il criticam pe Fagadau ca ne distruge spatiile verzi si parcurile,el NE DESENEAZA PE HARTIE din ce in ce mai multe gradini suspendate.Fagadaule,ti-am mai spus,vedea-ti-as puradelul si nevasta la aer curat pe terasa din Piata Grivitei sau masina ta parcata sub un pom pe terasa blocului tau.Daca ne-am lamurit ca exista iubire si dupa Mazare uite ca Fagadau ne-a convins ca nu exista cladire fara o sala de conferinte si tiganie fara o fantana arteziana.Piata Grivitei va avea un fel de Agora unde camatarii,precupetii,proxenetii,si tiganii vor stabili in sala de conferinte pretul tigarilor de contrabanda,pretul drogurilor al telefoanelor furate si alte celea.Tot in sala de conferinte vor fi organizate serate de poezie,muzica,balet si dansuri patriotice pesediste cu miros de ceapa si usturoi. Asa a visat Fagadau.Adica pleci la piata si in drumul tau vezi si un spectacol de balet.Pana si gara din Constanta are o sala de conferinte,un fel de Agora si un cinematograf unde te poti usura inainte de plecarea trenului.Asa au calculat economistii luț peste ca daor n-au cheltuit din banii lor.Presupun ca aceasta Agora mult visata de Fagadau a fost recomandata prin studiile de fezabilitate in valoare de 500 mii lei(peste 100 mii euro) bani cu destinatia pusculita PSD,ca sa mănănce si gura lor ceva bun din afacerea asta.Pe banii astia nu se baga niciun procuror ca doar au fost aprobati de consilierii pesede.Fagadau a avut grija de parandărătul pesedeului.Uite alba-neagra in PSD,cu 500 mii lei furati cu iuteala de mana si nebagare de seama.Astia ne fura cu zambetul pe buze.Vad ca presa nu sesizeaza nimic,nici procuratura,ca doar e legal.