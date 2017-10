Pierde primarul din Techirghiol majoritatea în Consiliul Local?

1

Slincu???

Nu as crede ca d-na Slincu sa fie cauza unor eventuale discordante intre consilierii locali sau intre partide.Dumneaei si-asa nu "functiona" in folosul comunitatii,ci numai in folosul functionarii firmelor ei,timpul de lucru din Primarie il folosea numai si numai in interesul sau personal.A adunat dosare de la multe persoane promitandu-le unele calificari,ea fiind intermediarul intre persoane si agentiile de calificare,dar nu a facut nimic inafara de faptul ca s-a folosit de datele personale din dosare in aceasta campanie,dand datele personale de pe dosare la centrul campaniei PSD,acestia sunand persoanele respective si solicitand impresii si sustineri ref la candidatul Ponta.Sa ii fie rusine....D-l Eduard Martin stie acest lucru,sau o sustine in toate magariile politice???