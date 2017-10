Petre Roman, invitat special al primarului Gheorghe Hânsă la Zilele oraşului Cernavodă

Petre Roman, invitat special al primarului Gheorghe Hânsă la Zilele orașului Cernavodă

La fel ca în anii trecuți, aniversarea Zilelor orașului Cernavodă are loc în luna august și este un eveniment pe care locuitorii îl așteaptă cu nerăbdare. Petrecerile se vor desfășura în perioada 15 - 18 august, iar programul de sărbătoare cuprinde multe activități culturale, spectacole și concursuri. În cadrul unei ședințe, primarul Gheorghe Hânsă și reprezentanții administrației locale au stabilit programul festiv al celor patru zile. La mijlocul lunii august, locuitorii din Cernavodă se vor bucura de o atmosferă de sărbătoare ce va avea loc pe stadionul din zona parcului central. „Prima zi, 15 august, va debuta cu festivitatea de celebrare a 10 ani de la inaugurarea podului Sf. Maria. La eveniment, vor participa și invitați de marcă, printre care fostul premier Petre Roman, pentru care am un respect deosebit fiind primul ministru care a semnat o finanțare pentru orașul Cernavodă. Pot spune că el a fost primul premier care a revitalizat proiectul Centralei de la Cernavodă, iar pentru asta trebuie să-i fim recunoscători”, a declarat primarul Gheorghe Hânsă. El a mai adăugat că, în aceeași zi, de la orele 17.00, va avea loc, la Casa de Cultură din localitate, proiectul „Nunta de aur”, un eveniment dedicat cuplurilor și persoanelor văduve care împlinesc anul acesta jumătate de veac de căsătorie. În cursul zilei de joi, 16 august, locuitorii orașului Cernavodă și nu numai se vor bucura de spectacole de muzică, divertisment și concursuri pentru toate categoriile de vârstă. Evenimentele de vineri, 17 august, și sâmbătă, 18 august, debutează cu un campionat de tenis de câmp, continuând cu diferite alte activități de informare și spectacole. De asemenea, ultima zi a festivităților se va încheia cu tradiționalele focuri de artificii. Pe parcursul celor patru zile de sărbătoare, va fi pus în practică și programul ce vizează campania de informare „Fii responsabil, colectează selectiv”. „Campania de informare «Fii responsabil, colectează selectiv» face parte dintr-un proiect inițiat de Primăria Cernavodă și pot spune că este chiar principalul obiectiv al sărbătorilor din acest an. Oamenii trebuie informați despre astfel de lucruri, iar noi trebuie să le venim în ajutor. În acest scop, se vor organiza activități de conștientizare pentru cetățeni și tombole pentru cei care aduc deșeuri la punctele de colectare, se vor viziona spoturi de informare și se vor oferi diverse premii”, a declarat primarul Gheorghe Hânsă. Pe de altă parte, pentru ca cei prezenți la „Zilele orașului Cernavodă” să se simtă bine, de pe stadionul unde se va organiza evenimentul nu vor lipsi nici obișnuitele standuri cu produse tradiționale, jucării și articole de artizanat. Totodată, pe lângă spectacole, locuitorii se vor putea relaxa la terasele special amenajate pentru această sărbătoare, unde amatorii de fripturi și băuturi reci vor putea consuma diverse produse tradiționale românești.