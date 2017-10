Peste 600 de persoane s-au distrat la petrecerea organizată de UDTTMR

După ce în primele două zile ale Kurban Bayram-ului au oferit ajutoare celor nevoiași și au petrecut cu familia, reprezentanții Uniunii Democrate a Turco-Tătarilor Musulmani din România (UDTTMR) au dedicat prietenilor cea de-a treia zi a sărbătorii. Evenimentul a avut loc la un restaurant din stațiunea Mamaia, la petrecere fiind prezente peste 600 de persoane, printre care diverse oficialități, reprezentanți de marcă ai comunității turco-tătare din Dobrogea, oameni de afaceri, lideri politici, dar și o mulțime de oameni de rând, care reprezintă cu mândrie minoritatea musulmană din județul Constanța.„Am împărțit celor nevoiași, am mâncat cu rudele, și azi împărțim cu prietenii. Sunt foarte bucuros că mă aflu aici pentru că observ că autoritățile locale și cele centrale din România ne tratează cu un deosebit respect, și eu vă zic că noi tătarii suntem oameni de cuvânt, suntem oameni deosebiți, așa cred eu pentru că sunt tătar. Cine mă tratează cu respect va fi tratat cu respect din partea mea”, a declarat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep.„Sunt foarte mândru că mă aflu aici și că am fost invitat de comunitatea turco-tătară din România. Când am văzut câtă veselie este aici, chiar mă simt fericit. La aceeași masă stau cu români, cu tătari”, a spus Haluck Agca, Consulul Turciei.„Oaspeții, atât din străinătate, cât și invitații noștri deosebiți, au venit să petreacă ultima zi a Kurban Bayram-ului alături de comunitatea noastră și nu în ultimul rând de a degusta produsele noastre culinare. Noi suntem foarte fericiți că avem prieteni adevărați aici în țară, cât și peste hotare”, a declarat deputatul Varol Amet.Cei prezenți la ultima zi de Kurban Bayram au avut parte de o petrecere pe cinste cu mâncare și muzică bună.