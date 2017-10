Peste 500 de incidente - sesizate de la deschiderea secţiilor de votare

1

am gasit shmenul!

Un ziarist trebuie sa aibe numerosi oameni care-l informeaza. (Este de mirare ca abia acum ati deschis aceasta rubrica. Trebuia de la 9, pentru a se putea semnala abuzurile din teren.) Ce am aflat: primarele orasului si gasca sa, tiparesc si lipesc anunturi false! Le pun pe scarile blocurilor, anuntind cetatenii sa se indrepte la sectia de votare "X". Cand ei sunt la sectia "Y". Ajunsi la sectia "X", unii vor vota pe liste suplimentare. (Stim pe cine.) Dupa care vor merge si le sectia lor, unde vor vota "legal". (cei special instruiti.) Daca nu se compara listele suplimentare cu votul de pe sectii (cine o poate face?) nu se descopera nimic. In acelasi timp, multi cetateni vor renunta, caci sunt trimisi de la Ana la Kaiafa. Nimeni nu stie unde e sectia lor. Cei mai multi renunta. Asa s-a intimplat si-n 2008. Asa e si acum. De aici 'absenteismul' constantenilor si "majoritatea" nazistului... Verificati, veti gasi multe blocuri, in tot orasul cu aceasta situatie. Mai grav e ca daca se reclama, sectia unde sunt indreptati oamenii vor pretinde ca e o greseala si vor taia adresele respective de pe liste. (Facute de mintuiala, oricum.) In asa fel incit cetatenii nu vor mai sti absolut nimic. Trebuie sa ramina notarile si cineva sa indrume electoratul spre sectiile corecte. Si sa pedepseasca pe cei care au ..."gresit"! Sau liderii de partid sa dea instructiuni oamenilor lor din teritoriu sa mearga din om in om, pentru a le da adresa sectiei de vot corecta! Asta e doar unul din shmenurile "rosiilor" constanteni! Atentie: s-au vazut oameni de ordine la sectiile de votare care dau "bonuri" pentru "tombola alegerilor". Stim cine organizeaza asa ceva. Numai la iesirea de la vot. Si numai intre cunoscuti... Tovarasi de partid! Acum e clar de ce vin pzdeii la vot? Mai puteti lua masuri, in scurtul timp care a mai ramas! Ca Politia... ce-o sa faca? Se pare ca vom avea o prezenta mai mare decit in trecut.