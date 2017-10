Peste 5.000 de persoane au petrecut la „Fiii satului Albeşti“

Peste 5.000 de persoane au petrecut la „Fiii satului Albești“

Locuitorii din comuna Albești și nu numai s-au distrat pe cinste, la sărbătoarea „Fiii Satului” care are loc în fiecare an la data de 19 mai. Organizată ca la carte de actualul primar Gheorghe Moldovan, oamenii au luat cu asalt Valea Albeștiului unde au încins grătarele pe care au sfârâit micii și fripturile completate din plin cu bere.Atmosfera de petrecere a debutat la orele 13.00, cu lupte tătărești. Ulterior, pe scena amenajată special pentru acest eveniment au urcat pentru a-i încânta cu melodii frumoase, două grupuri folclorice, „Izvor” și „Aur de Toamnă” din satul Izvoru (Izvorovo, aparținând localității General Toshevo), dar și Ansamblul „Plai de dor” din Albești. Invitați speciali au fost Viorica și Ioniță de la Clejani împreună cu Taraful din Clejani, Mihai de la fosta Formație 3rei Sud Est și Ion Băiescu.Nici cei mici nu au fost uitați deoarece primarul Gheorghe Moldovan a dispus ca, în zona evenimentului, să fie amenajat un parc de distracții, cu trambuline gonflabile, mai multe jocuri roata norocului, dar și terase cu dulciuri, sucuri și vată de zahăr. De la eveniment nu au lipsit nici standurile cu suveniruri.Adulții au dansat pe ritmuri de muzică populară și ușoară, edilul comunei Gheorghe Moldovan fiind cel mai dansat bărbat din comună.„A devenit o tradiție ca pe data de 19 Mai să organizăm această serbare câmpenească și, de la an la an, vin tot mai mulți oameni nu numai din Albești, ci și din localitățile învecinate și chiar din Bulgaria, pentru că știu că aici se pot distra frumos. Astăzi, sunt prezente peste 5.000 de persoane, ceea ce mă bucură enorm. Astfel, este recunoscut efortul meu și al consilierilor locali alături de care îmi desfășor activitatea, de a organiza un asemenea eveniment, ceea ce nu poate decât să mă bucure”, a declarat edilul Gheorghe Moldovan.De petrecere au fost mulțumiți și participanții deoarece, deși afară se înserase, parcă nimeni nu vroia să plece acasă.„Am venit la această serbare câmpenească cu familia mea și alte două familii venite special de la Constanța. Această sărbătoare a devenit o tradiție iar primarul nostru ne aduce în fiecare an fel și fel de surprize. Nu-mi închipuiam că o să-i văd vreodată pe Viorica și Ioniță de la Clejani la Albești, dar primarul nostru ne-a demonstrat că orice vis poate deveni realitate, și pentru asta îi mulțumim”, a spus una dintre localnicele participante la eveniment.În altă ordine de idei, au răspuns invitației edilului Gheorghe Moldovan de a participa la eveniment mai mulți colegi primari atât din județul Constanța cât și din Bulgaria, dar și deputații Gheorghe Dragomir, Victor Manea și Mihai Lupu de la PNL, partid din care face parte și edilul localității Albești.Sărbătoarea „Fiii satului” continuă și astăzi. Astfel, locuitorii din Albești și satele limitrofe sunt așteptați la hramul bisericii din comună. După slujba religioasă, ei vor fi invitați la masa dată în cinstea Sfinților Împărați „Constantin și Elena”, organizată la Căminul Cultural din localitate.Banii pentru organizarea acestor acțiuni au provenit din bugetul local și din sponsorizări.