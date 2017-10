Peste 400 de democrat-liberali din Constanţa vor protesta la Bucureşti

1

deplasare turistica

Chiru moare de grija statului de drept . A rezolvat problemele PDL care este din ce in ce mai puternic si toti dau navala sa se inscrie in el. Vrem sa credem ca acest protest tardiv putea sa aiba loc la Constanta fara atatea cheltuieli de deplasare si masa traditionala la restaurant . Pe langa grija fata de statul de drept de care se ocupa UE nu politicianistii din Romania , la un miting de protest cu acesti bravi 400 de protestatari amatori de turism , organizat la Constanta , putea sa acorde aceeasi preocupare pentru a protesta impotriva costului caldurii si a mizeriei generalizate sub administraea inteleapta a USL si in special a lui Mazare si Nicusor americanul . Dle Chiru m cand partidul trece prin criza si este parasit masiv , nu se paraseste cetatea pentru plimbari inutile . S-ar putea s-o gasesti goala sau ocupata de altii .