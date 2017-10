Peste 150 de cetăţeni din Techirghiol au primit diplome de excelenţă

De Zilele orașului

Peste 150 de cetățeni din Techirghiol au primit diplome de excelență

Prima zi a evenimentului intitulat Zilele orașului Techirghiol a debutat, vineri, cu Ședința Festivă a Consiliului Local, la Teatrul de Vară „Jean Constantin”, la care au participat aproximativ 200 de locuitori ai orașului, de toate vârstele și categoriile sociale.În deschiderea ședinței, edilul localității sărbătorite, Adrian Stan, a mulțumit oamenilor pentru prezența la manifestare și i-a invitat să asculte Imnul României, precedat de imnul orașului Techirghiol. Ședința a continuat prin prezentarea de către primar a celor patru puncte aflate pe ordinea de zi, primul vizând acordarea titlului de Cetățean de Onoare al orașului Techirghiol Maiestății Sale, Regelui Mihai I al României. Potrivit declarațiilor primarului Stan, motivele pentru care Regele merită această titulatură sunt multiple, începând cu conduita sa morală, exemplu de urmat pentru toți românii, și terminând cu atașamentul pe care acesta îl are față de orașul Techirghiol.„Prin conduita sa morală, Rege Mihai I trezește sentimente de mândrie în rândul cetățenilor”, a menționat Stan, care a făcut un scurt istoric al contribuției pe care Casa Regală și implicit Regele Mihai au avut-o în definitivarea României ca popor. Deși nu a putut fi prezent la eveniment, Regele Mihai a transmis o scrisoare, care a fost citită de primar în cadrul ședinței și în care se specifică faptul că Majestatea Sa apreciază eforturile administrației locale Techirghiol și buna gestionare a celei mai vechi stațiuni balneare de pe litoral.În adresa transmisă de Casa Regală, se menționează că, în luna octombrie, Regele va veni la Techirghiol pentru a-i fi înmânate personal diploma și placheta de cetățean de onoare al orașului.Distincții pentru personalități din Olanda și ItaliaUrmătorul punct pe ordinea de zi a vizat acordarea unui teren de 456 de metri pătrați Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca urmare a primirii titlului de cetățean de onoare în anul 2009. Potrivit declarațiilor primarului, Părintele Daniel are intenția de a dona acest teren mănăstirii din Techirghiol, pentru a putea fi construit un centru pentru tinerii ortodocși din localitate și din țară.„Este onorabil pentru Techirghiol să aibă ca cetățeni de onoare două personalități marcante și importante pentru viața politică, religioasă și culturală românească”, a declarat edilul.De asemenea, Stan a acordat plachete și diplome de excelență mai multor personalități naționale și internaționale care au contribuit la diverse proiecte de importanță pentru oraș, precum Nico de Borst, președintele Fundației Breath Olanda, care a jucat un rol important în formarea tineretului din Techirghiol și a educației acestuia prin sport, demarând multiple inițiative și investiții în zona. De asemenea, a fost premiat reprezentantul Consulatului Rus, Pavel Alexenco, și consulul onorific al Italiei la Alba Iulia, Franco Fraccarollo, care a contribuit la demersurile de înfrățire ale Techir-ghiolului cu orașul balnear Aqui Terme și a înlesnit stabilirea relațiilor cu primarul localității Salsomaggiore Terme. Și acesta din urmă a fost prezent la festivitățile de la Techirghiol.Au mai fost premiați 49 de veterani de război, 33 de deportați, 42 de persoane peste 85 de ani și zeci de cupluri care au trăit împreună mai mult de 50 ani. Toți aceștia au primit diplome, șepci cu sigla evenimentului și câte 100 de lei din bugetul local al Primăriei Techirghiol. În plus, 43 de foști consilieri, primari, viceprimari și secretari ai orașului Techirghiol, ce au activat în perioada 1981-2011, au primit diplome de excelență din partea primarului, „din inimă, indiferent de culoarea politică”.Expoziție de pictură, lansare de carte și focuri de artificiiÎncepând cu ora 19.00, a avut loc o expoziție de artă culinară, ce a reunit experți în bucate tradiționale turcești, românești, tătărești și aromâne. De la ora 19.30, pe faleza din Techirghiol, a început defilarea ansamblurilor artistice, iar de la ora 20.00, a avut loc seara dansurilor tradiționale, printr-un spectacol pus în scenă de reprezentanții minorităților din Dobrogea, și un concert al inter-pretului Mihai Trăistariu.Programul dedicat zilei de sâmbătă va fi deschis, la ora 10.00, cu un atelier de artă în aer liber, pe faleză, eveniment la care va participa și o pictoriță din Olanda. Ziua va continua cu o serie de evenimente culturale. Astfel, de la ora 16.00, pe faleza din Techirghiol, va avea loc o expoziție de pictură, iar de la ora 16.30, vor fi expuse lucrări fotografice. De asemenea, începând cu ora 17.00, va avea loc o lansare de carte a scriitorului Iulian Talianu. De la ora 17.30, turiștii și locuitorii orașului vor putea vizita Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, unde se va ține parastasul părintelui Arsenie Papacioc, cu participarea Patriarhului Daniel. La ora 19.00, pe scena special amenajată pentru acest eveniment, va începe programul artistic de folclor românesc și muzică folk asigurat de Mircea Vintilă.Duminică, de la ora 10.00, pe faleză, vor avea loc demonstrații de lupte în nămol, urmând ca, de la ora 11.00, să se desfășoare un concurs de înot pe lac. Evenimentele sportive vor continua la stadion, începând cu ora 13.00, unde vor avea loc exercițiile și luptele tătărești. De la ora 19.00, va începe concertul în aer liber al trupelor Rustic, Varză și Spitalul de Urgență și al soliștilor Mihai Constantinescu, Ileana Ciuculete și Kristine, totul încheindu-se cu un foc de artificii, pe faleză.