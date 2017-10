Peste 1.000 de femei invitate la petrecerile organizate de UDTTMR

Reprezentanții Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) au organizat, ieri, o conferință de presă în care și-au prezentat activitatea pe care au avut-o de la începutul anului și până în prezent.La eveniment, au participat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, deputatul Varol Amet, subprefectul Iucsel Selamet și președintele filialei constănțene a UDTTMR, Elvis Ismail.„Am avut o perioadă plină de activitate și așa va fi și de acum înainte. Una dintre cele mai importante acțiuni a fost vizita delegației UDTTMR în metropola Eskișehir din Turcia, unde am avut discuții la nivel înalt cu persoane importante din zonă. Avem în vedere încheierea unui protocol de fraternitate între municipiul Constanța și regiunea Eskișehir, unde comunitatea tătară reprezintă 25% din populația Eskișehir-ului, iar 80% din ei sunt plecați din România. O altă acțiune a fost alegerea tânărului Elvis Ismail ca președinte al filialei constănțene a UDTTMR. Totodată, recent, Iucsel Selamet a fost numit subprefect al județului Constanța, ceea ce ne mulțumește foarte mult și mulțumesc tuturor pentru susținere”, a spus președintele UDTTMR, Gelil Eserghep.La rândul lui, deputatul Varol Amet a prezentat câteva dintre proiectele legislative pe care le are în vedere în ceea ce privește comunitatea turco-tătară.„Una dintre priorități vizează promovarea locurilor de muncă în toate sectoarele de activitate. De asemenea, am în vedere dezvoltarea unui program pentru construirea unui centru cultural, precum și înființarea și decernarea unor burse și premii culturale și științifice”, a declarat deputatul UDTTMR, Varol Amet.Prezent la conferință, subpre-fectul Iucsel Selamet a spus că, prin prisma noii sale funcții, intenționează să se implice în toate proiectele legate de minoritățile naționale din Dobrogea.În altă ordine de idei, pentru că astăzi este 8 Martie, Gelil Eserghep a anunțat că, în acest an, Ziua Internațională a Femeii se va sărbători, în premieră, într-un mod organizat.„Pe 8 Martie, la restaurantul Dorna, va avea loc un eveniment de amploare, dedicat reprezen-tantelor sexului frumos. Vor participa aproximativ 600 de femei. Tot pe 8 Martie, UDTTMR va organiza un astfel de eveniment în Eforie Nord, la restaurantul Nunta Zamfirei, acolo unde sunt invitate 450 de persoane. Uniunea va face același lucru și în Babadag, Tulcea și București. De asemenea, la restaurantul Foișor din Cernavodă, va avea loc o acțiune similară”, a declarat Gelil Eserghep.