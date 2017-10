Pesedistul Petrică Miu, infiltrat în sufletul PDL

5

Inspectori

Ce se agita atat Stavrosita asta? Aliss Andreescu mai apare si acum in listele PSD, Liana Manzu care se da peste tot inspector si nu este, dar este sustunuta de Aliss pentru ca a ajutat-o sa ia examenaul, va dati seama ce desteapta este...Este si in PSD si in PDL..dar nu vedeti ca asta nu intereseaza pe nimeni? Au dat jos directori cu concurs si au lasat cei fara concurs si prosti de bubuie, care nici gradul II nu au fost in stare sa il ia si au fost prinsi copiind..Va dati seama ce a ajuns invatamantul romanesc?