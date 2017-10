Cu doar câteva zile înainte de prezidențiale,

Pesedistul Mircea Geoană se relaxează acasă la „maleficul“ Sorin Ovidiu Vântu

Traian Băsescu și Mircea Geoa-nă, cei doi candidați rămași în cursa pentru alegerile prezidențiale de duminică s-au confruntat, aseară, în ultima dezbatere din această campanie electorală, într-un eveniment organizat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) la Palatul Parlamentului. Confruntarea a durat mai bine de două ore și jumătate și a fost moderată de jurnalistul Robert Turcescu. Au fost abordate, în cele două părți ale dezbaterii, teme de interes național precum Politica Externă, Securitatea Națională, Economia, finanțele și criza economică, Mediul de afaceri și Justiția, fiecărei teme fiindu-i alocate opt minute. Dezbaterea a fost dinamică, marcată de numeroase contradicții între președintele în exercițiu Traian Băsescu, susținut pentru un al doilea mandat la Cotroceni de PD-L, și Mircea Geoană, candidatul PSD+PC. Dintre momentele în care Băsescu „i-a dat replica” lui Mircea Geoană, remarcabil a fost acela în care pesedistul a recunoscut că da, a fost miercuri seară acasă la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, după arestarea, în Jakarta (Indonezia), a lui Nicolae Popa, fostul director al Gelsor, cunoscut drept „mâna dreaptă” a lui SOV. Popa era dat în urmărire generală prin Interpol încă din 2002, fiind condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul FNI. Concret, Traian Băsescu și-a întrebat contracandidatul: „V-a chemat Vântu aseară (n.r. - miercuri seară) la el acasă când a aflat că a fost arestat Nicolae Popa?”. Răspunsul a venit, după câteva ezitări: „Da, am fost aseară la Vântu”. Ulterior, Mircea Geoană a adăugat: „Am avut o discuție despre ceea ce reprezintă o relație corectă între doi oameni”. Jenant argument. Reamintim că vorbim despre același Sorin Ovidiu Vântu despre care același Mircea Geoană, aspirantul PSD la mandatul de șef al statului, afirma că este „malefic și puțin turbulent”. Mai mult, la finalul dezbaterii, Sorin Ovidiu Vântu a intrat în legătură telefonică directă cu jurnaliștii din studioul Realitatea TV (post pe care îl deține) și a declarat că, de fapt, el și Mircea Geoană sunt prieteni „de patru ani de zile”. Iată, deci, cum controversatul om de afaceri anulează, prin declarația de aseară, afirmațiile de până acum ale lui Geoană, aruncând astfel un mare semn de întrebare asupra credibilității omului politic care, să nu uităm, e susținut în cursa prezidențială de Adrian Năstase, Marian Vanghelie și Ion Iliescu, cel împotriva căruia mii de persoane au scandat, începând de marți, în marile orașe din țară, identificându-l cu regimul comunist. Interesant de remarcat a fost, în contextul de aseară, faptul că una dintre primele declarații ale lui Geoană a fost aceea că Băsescu a dus o campanie bazată pe minciună și atacuri la persoană. Așa cum au putut constata milioanele de români care au urmărit confruntarea, declarația s-a întors ca un bumerang împotriva social-democratului, căci el este cel care se întâlnește noaptea cu „maleficul” SOV, omul care, tot aseară, declara: „Am încercat să-l fac să se relaxeze (n.r. - pe Mircea Geoană)”. Deh, între prieteni s-o fi purtând relaxarea… Mai ales dacă unul dintre ei trece drept „mogul”, iar celălalt e candidat la fotoliul de președinte al României. Cu un pas în urma informației De-a lungul dezbaterii, Mircea Geoană a dat dovadă, în repetate rânduri, de dezinformare și amintim aici doar cazul medicilor rezidenți. Potrivit declarațiilor președintelui Traian Băsescu, Guvernul a rezolvat, miercuri, problema locurilor de muncă pentru medicii rezidenți. „Îi spun domnului Geoană, care din nou nu are informații la zi, ieri Guvernul a rezolvat problema medicilor rezi-denți. S-au alocat toți banii necesari pentru ca medicii rezidenți să își găsească loc de muncă. După ce ați plecat dumneavoastră (n.r. - PSD-ul, de la guvernare) a trebuit să vină un ministru interimar să rezolve situația”, i-a replicat Băsescu lui Geoană. „Nu l-aș vota pe Geoană pentru că este un om slab“ În cadrul dezbaterii, cei doi contracandidați au fost invitați să motiveze de ce nu s-ar vota unul pe altul. Mircea Geoană a declarat că nu l-ar vota pe Băsescu pentru că „a fost o sursă permanentă de scandal și dezbinare”, în vreme ce Băsescu a explicat că nu și-ar da votul pentru social-democrat fiindcă „este un om slab” care, pentru a se menține în funcția de președinte al partidului, are nevoie „de Vanghelie, Hrebenciuc, baroni locali”. „Geoană nu poate fi președinte și pentru că nu este un om sincer, își afirmă principii, dar și le încalcă imediat ce are ocazia”, a mai adăugat șeful statului. Tot aseară, la confruntarea finală, cei doi contracandidați și-au expus punctele de vedere referitoare la raporturile de colaborare, dar și de autoritate dintre președinte și guvern, dar și dintre președinte și parlament. Ei au comentat și pe marginea reformei constituționale, dar și a exploatării de la Roșia Montana. La finalul dezbaterii, candidații la alegerile de duminică și-au prezentat, fiecare într-o sesiune de cinci minute, viziunea asupra mandatului de președinte. Astfel, candidatul PSD+PC a menționat că România „are nevoie de un nou model social” pentru că există „prea multă lume care se zbate în sărăcie, prea multe tinere familii care nu pot să-și asigure resursele pentru o viață decentă”. La rândul său, Traian Băsescu a precizat: „Aceste alegeri pot fi o întoarcere în timp prin revenirea la Palatul Cotroceni a PSD-ului, a lui Ion Iliescu, a lui Mircea Geoană”. El a propus „o Românie în care nimeni să nu mai beneficieze de imunitate, în care pe primul loc să stea prioritățile românilor și nu ale politicienilor, în care politicienii să-și diminueze puterea discreționară în ceea ce privește utilizarea banilor publici”.