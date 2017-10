Pesedistul Claudiu Tusac riscă să fie suspendat din funcţia de primar

Pesedistul Claudiu Tusac riscă să fie suspendat din funcția de primar

Prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz, a anunțat, ieri, concluziile raportului întocmit de Ministerul Administrației și Internelor ulterior controlului efectuat de Direcția Generală și Audit Intern a MAI în cadrul administrației publice locale din Mangalia. Potrivit raportului, primarul social-democrat al municipiului Mangalia, Claudiu Tusac, „ar putea fi suspendat” din funcție pe motiv de incompatibilitate. În aceeași situație se mai află trei consilieri locali mangalioți. Palaz a precizat și că persoana care se face vinovată de „tot haosul” din administrația din Mangalia este secretarul Consiliului Local, Daniel Vlădescu. Reprezentatul Guvernului în teritoriu a vorbit, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, despre concluziile mult așteptatului raport al MAI referitor la activitatea administrației publice locale din Mangalia. Vorbim despre primăria și consiliul local care, vreme de mai bine de un an, s-au remarcat prin numeroase scandaluri, ședințe ale aleșilor locali desfășurate în prezența jandarmilor și o continuă tergiversare a proiectelor locale, toate pe fondul neînțelegerilor dintre primarul Claudiu Tusac și o parte dintre consilieri, ceea ce a dus și la blocarea activității administrației, în detrimentul cetățenilor. Secretarul CL Mangalia, „vinovat de haosul din administrația locală” MAI a efectuat controale în administrația publică din Mangalia în urma unor sesizări venite atât din partea unui grup de consilieri locali, cât și a edilului-șef, social-democratul Claudiu Tusac. Este vorba despre plângerea cu numărul 19.439/2009, înaintată MAI de un grup de aleși care sesizează „unele abuzuri ale primarului și ale secretarului municipiului” și de cea cu numărul 198.449, semnată chiar de primarul Tusac. Potrivit explicațiilor prefectului Claudiu Palaz, secretarul Consiliului Local, Daniel Vlădescu, considerat vinovat de totala dezorganizare a CL, era obligat să facă toate demersurile pentru întrunirea CL și pentru ca activitatea acestui for local de decizie să se deruleze în condiții optime. Palaz a declarat, însă, că în conformitate cu rezultatele raportului, acesta nu și-a îndeplinit atribuțiile care îi reveneau potrivit legislației în vigoare. Drept urmare, prefectul a sesizat Comisia de Disciplină pentru funcționari publici, care urmează a se reuni pentru a decide în ce măsură Vlădescu se face vinovat de blocarea activității CL Mangalia și, de asemenea, ce măsuri vor fi luate în cazul său. Așa cum reiese din explicațiile lui Claudiu Palaz, procedura este similară unei citații din partea instanței: secretarul Consiliului Local va fi chemat în fața Comisiei pentru a-i lămuri pe membrii acesteia vizavi de acuzațiile care i se aduc. Secretarului CL Daniel Vlădescu i se reproșează, așa cum reiese din același raport MAI, și că nu a sesizat Instituția Prefectului Județului Constanța cu privire la faptul că din dosarul „Registru de interese” (pe care îl păstrează secretarul) lipsesc declarațiile de interese ale consilierilor locali Ion Anghel, Sorin Cucoranu, Ioan Griguță, Vasile Iorga, Ion Mincă și Vasile Olan, ceea ce presupune că administrația locală nu putea „să urmărească situațiile în care interesul personal al consilierilor respectivi are caracter patrimonial ori să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege în acest sens”. Conform declarațiilor prefectului județului Constanța, consilierii locali mai sus menționați susțin că au încercat să depună declarațiile de interese, dar că secretarul CL a refuzat să le primească. „Se pare că ei nu sunt așa de vinovați, pentru că secretarul era obligat să le primească (n.r. - declarațiile de interese), să le țină într-un registru, să le înregistreze”, a adăugat repre-zentantul Guvernului în teritoriu. Consilieri locali, în stare de incompatibilitate Din raportul întocmit de Direcția Generală și Audit Intern a MAI reiese că neregulile din ad-ministrația publică locală condusă de Tusac nu se opresc aici și asta pentru că, așa cum a anunțat prefectul Palaz, există și cazuri de incompatibilitate a trei consilieri locali, fiind vorba despre Ioan Negrea, Daniel Slăvescu și Ion Petcu. În ceea ce îi privește pe cei trei aleși, în raport se arată că ei au încălcat prevederile articolului 88 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Concret, Claudiu Palaz a declarat că Negrea, Petcu și Slăvescu se află în stare de incompatibilitate pentru că au avut, concomitent cu funcția de consilier local, și calitatea de asociat/administrator, fapt care contravine legii mai sus menționate. Controlul din administrația locală din Mangalia a avut loc ca urmare a solicitărilor făcute la Ministerul de Interne de consilieri și de primarul Tusac atunci când la conducerea MAI se afla încă social-democratul Dan Nica. Primarul Tusac, incompatibil Nu în cele din urmă, Claudiu Palaz a afirmat că una dintre concluziile raportului prevede că șeful administrației publice locale din Mangalia, pesedistul Claudiu Tusac, riscă suspendarea din funcție, ca urmare a faptului că este incompatibil, încălcând prevederile aceleiași Legi 161/2003. Palaz a specificat, însă, că nu poate emite o decizie, fiindcă așteaptă concluziile altui control efectuat la Mangalia, de data aceasta de către Corpul de Control al primului ministru în exercițiu, Emil Boc. Acest control a avut deja loc, Prefecturii Constanța urmând să-i parvină în scurt timp și concluziile. Chiar și așa, însă, prefectul Constanței a afirmat: „Ar putea fi suspendat (n.r. - Claudiu Tusac)”. Din acest punct de vedere primarului i se reproșează că este asociat/administrator la SC Stupina SRL cu sediul în Jurilovca, județul Tulcea și totodată reprezentant AGA în CL Mangalia al SC Administrarea Parcului Industrial Mangalia SRL, societate din care CL Mangalia deține 60% din acțiuni. Prefectura Constanța va analiza starea de incompatibilitate a primarului, dat fiind faptul că sunt încălcate articolele 88, 89 și 91 din Legea 161/2003. „Abuzurile lui Tusac încep să iasă la iveală“ Despre situația creată în Mangalia, deputatul Colegiului 5, democrat-liberalul Zanfir Iorguș, a declarat că regretă faptul că primarul Claudiu Tusac a adoptat, încă de la început, o atitudine bazată pe „minciună, ură personală față de toți cei care nu răs-pund comenzilor și dezinformare a locuitorilor”. Iorguș a adăugat și că, în opinia sa, raportul MAI demonstrează că „abuzurile săvârșite de Tusac încep să iasă la iveală”, dar că, timp de peste un an, orașul Mangalia a avut de pierdut mai multe investiții cu finanțare europeană, dată fiind blocarea administrației locale. Totodată, deputatul democrat-liberal a amintit și că „sute de autorizații de construcție își așteaptă rândul” și asta deoarece, după cum declară deputatul Iorguș, în loc să se ocupe de ele, „administrația locală a avut activități constând preponderent în petreceri”.