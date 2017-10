Pesediştii constănţeni pleacă în Bucureşti pentru a protesta

1

hohohohoho

Am vazut clonele lui Mazare. In frunte cu fi'su (soldatul nazist din defilarea de pomina -nepedepsita inca-). Numa beizadele de grofi psdisti. Tot felul de imbuibati razgaiati cu masini de mii de cai putere, care dau peste oameni pe trotuar fara sa pateasca nimic, cu firme (pe profit) facute de parinti din stadiul intrauterin...Ei sunt "victime" ale greutatilor economice din tara... S-ar putea sa aibe dreptate, totusi: daca "Chiorul" reuseste reforna justitiei si incep judecatorii si procurorii sa-si faca datoria, viitorul lor este foarte nesigur in tara asta. De asta urla ei si chelacaie. Pentru ca USL va da libertatea totala la furat, ca si FSN-PDSR-PSD. (Iar PNL nu mai exista, s-a dovedit doar o clona a lui Ilici, pentru a distruge opozitia democrata.) Asta e esenta protestelor anti/. In fapt, am avut o reactie a populatiei impotriva eliberarii din functie a lui Arafat, furata de profesionsitii crimei, demagogiei si manipularii, stopata de jandarmerie (felicitari!), reluata de independenti si pe care incearca s-o refure dupa masa, USL. Daca USL se debaraseaza de corupti (Nastase, Mazare, Oprisan etc.), reformeaza justitia si solicita adunarea maidaneszilor de pe strazi (noua sursa de inginerii financiare), inseamna ca sunt seriosi. Altfel, niste papagali imburgheziti din situatii tulburi, care se tem de justitie ca Dracu de tamiie!Si vor sa resubordoneze tara Moscovei.(Dictatoriale, caci Putin nu miroase a democratie.)