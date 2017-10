Pesediştii constănţeni „culeg” azi candidaţii pentru parlamentare

Pe principiul „în grădină am o floare, votul o va face mare”

Pesediștii constănțeni „culeg” azi candidații pentru parlamentare

Social - democrații constănțeni sunt departe de ceea ce am putea numi „entuziaștii” alegerilor parlamentare din acest an. Fie că au drept candidați politicieni care se bucură de notorietate și de o imagine de invidiat, fie că, din contră, nu știu „să aleagă grâul de neghină”, pesediștii de la malul mării nu s-au grăbit să-și anunțe aspiranții la fotoliile de senatori sau deputați. Mai mult decât atât, ei au menținut, cu un soi de încăpățânare, pe alocuri copilăroasă, secretomania din jurul eventualilor candidați. Dacă până acum nume ca Mihai Manea (fostul prefect de Brăila), Nicolae Moga (consilier local PSD), George Vișan (liderul tinerilor social-democrați constănțeni) au fost doar vehiculate în discuțiile pe marginea candidaturilor, cei care au risipit oarecum „nebuloasa” PSD au fost chiar actualii demnitari. Concret, grupul parlamentar PSD Constanța - deputații Alexandru Mazăre, Eduard Martin și Lucian Băluț - a confirmat o nouă candidatură pentru un fotoliu în Parlamentul României. Pe lângă aceștia, numele a două social-democrate au fost date ca sigure în cursa alegerilor: Cristina Dumitrache și Manuela Mitrea. Cea din urmă, actualmente deputat de Mehedinți, a anunțat că va candida pe colegiul cu numărul 8 la Camera Deputaților. Și, dacă deputatul Alexandru Mazăre (aspirant la un fotoliu de senator pe colegiu 3) declara, la începutul acestei săptămâni, că „miercuri vor fi anunțați candidații PSD Constanța la parlamentare”, iată că a venit și ziua de vineri și… nici vorbă de pesediștii care vor intra în cursa alegerilor generale. Cu toate acestea, deputatul PSD a ținut să precizeze: „Da, nu am mai procedat așa, în sensul că nu i-am mai anunțat miercuri. Noi cunoaștem candidații, dar aceștia vor fi votați azi, în cadrul Comitetului Executiv al PSD”. Totodată, Alexandru Mazăre a lăsat să se înțeleagă faptul că numele candidaților PSD Constanța ar putea fi anunțate în această seară, la finalul conferinței Organizației Județene a PSD.