Perodin Dede: „Regret că lucrurile au degenerat“

Conducerea Biroului Permanent Județean a Partidului Poporului Dan Diaonescu (PP-DD) se va reuni, zilele acestea, pentru a lua în discuție dizolvarea Biroului Municipal Local Constanța. În funcție de cele stabilite, este posibil ca, în scurt timp, să aibă loc alegeri interne pentru toate funcțiile de la municipiu și nu numai pentru cea de președinte al organizației așa cum se intenționa inițial, după demisia președintelui Victor Cruceru. Vizavi de această situație, prim-vicepreședintele organizației, Perodin Dede, a spus că regretă enorm că lucrurile au degenerat la ședința de sâmbătă într-o nemulțumire generală, ceea ce a dus la propunerea de dizolvare a Biroului Municipal Local. „Sunt destul de stresat după campania electorală desfășurată în forță prin care am dovedit că partidul nostru este puternic și cred că de aceea am greșit spunând lucruri care nu trebuiau spuse. Am reacționat sub impulsul sălii care cerea să nu fie doar un candidat. Inițial, am încercat să-i temperez dar am avut acea scăpare de moment, pe care acum o regret enorm. Astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla, voi respecta linia partidului. Nu am nimic personal cu nimeni din partid, am fost o echipă și îmi doresc să fim o echipă și mai puternică. Știu că acest lucru se poate. Mai mult, este nevoie ca lucrurile să se liniștească pentru a câștiga cât mai multe mandate la alegerile parlamentare”, a declarat Perodin Dede.La rândul lui, președintele Orga-nizației Județene a PP-DD, Gheorghe Slabu, a confirmat că urmează să aibă o ședință internă. „Avem nevoie de liniște în partid. Trebuie să ne pregătim cum se cuvine pentru alegerile parlamentare deoarece sunt atâția oameni care și-au pus speranța în noi. Nu putem să-i dezamăgim din cauza unor neînțelegeri interne care se mai întâmplă uneori. Vizavi de cele întâmplate sâmbătă, am informat conducerea centrală. Se va lua o decizie în acest sens. Totuși, sper ca Perodin Dede să înțeleagă că nu este nevoie să lucrăm într-o stare conflictuală, oamenii au așteptări mari de la noi”, a declarat Gheorghe Slabu. Reamintim că, sâmbătă, la Clubul SNC din Constanța tre-buia să aibă loc alegeri pentru funcția de președinte al Organizației Municipale a PP-DD Constanța, după ce Victor Cru-ceru și-a dat demisia din partid.Inițial, își anunțaseră candidaturile consilierul local Perodin Dede, Stelică Murariu și Gabriel Candindatu. Cu toate acestea, în urma unor discuții interne avute cu câteva zile înainte de data alegerilor, s-a stabilit ca cei trei să se retragă și să candideze pentru funcție Marian Vasiliev, fostul candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța din partea PP-DD.Spiritele s-au încins în timpul discuțiilor, în momentul în care cei trei candidați au anunțat că își retrag candidaturile. Mai multe persoane prezente în sală au început să strige că nu admit retragerea lui Perodin Dede din competiție. La rândul lui, sub imperiul supărării, Dede a declarat că nu este agreat în partid și de aceea i s-a recomandat să nu candideze, deși motivul inițial ar fi că acesta nu are vechime mai mult de un an în partid. În cele din urmă, în urma unei scurte discuții a membrilor Biroului Permanent Municipal, s-a propus să fie dizolvată întreaga conducere a Organizației Municipale urmând să fie organizate alegeri pentru toate funcțiile.