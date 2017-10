Peremiştii din Constanţa pleacă la Dan Diaconescu

1

lasitate

Mircea Stoian are si el o parte de vina.Daca asa stau lucrurile in ceea ce priveste realizarile,pentru ce n-a fost in stare ca impreuna cu membrii organizatiei sa-l alunge pe ticalosul oportunist pesedist Comanici? Asta e o dovoda de slabiciune nu atitudine de presedinte luptator/