Peremiştii acordă consultanţă pentru accesarea surselor de finanţare

Peremiștii acordă consultanță pentru accesarea surselor de finanțare

De curând, în cadrul filialei constănțene a Partidului România Mare, s-au pus bazele unui grup de lucru din care fac parte profesioniști în domeniul întocmirii proiectelor de orice fel. Anunțul a fost făcut ieri, de către prim-vicepreședintele PRM Gheorghe Nicolae, care a menționat că, în prezent, România are mari carențe la acest capitol. Scopul constituirii grupului este acela de a-i ajuta pe toți cei care au nevoie de consultanță în domeniul întocmirii proiectelor și accesării surselor de finanțare. În cadrul aceleiași conferințe de presă, Gheorghe Nicolae a ținut să atragă atenția și asupra faptului că Guvernul nu a finalizat încă ghidurile de finanțare, lucru care întârzie accesarea fondurilor europene de către beneficiarii din România. Asta, în ciuda faptului că, după cum a declarat tot liderul peremist constănțean, România urmează să plătească, în scurt timp, cea de-a treia rată către forurile europene, ceea ce înseamnă că pe primele trei trimestre ale acestui an, România a contribuit la forurile europene aproximativ 900 de milioane de euro.De curând, în cadrul filialei constănțene a Partidului România Mare, s-au pus bazele unui grup de lucru din care fac parte profesioniști în domeniul întocmirii proiectelor de orice fel. Anunțul a fost făcut ieri, de către prim-vicepreședintele PRM Gheorghe Nicolae, care a menționat că, în prezent, România are mari carențe la acest capitol. Scopul constituirii grupului este acela de a-i ajuta pe toți cei care au nevoie de consultanță în domeniul întocmirii proiectelor și accesării surselor de finanțare. În cadrul aceleiași conferințe de presă, Gheorghe Nicolae a ținut să atragă atenția și asupra faptului că Guvernul nu a finalizat încă ghidurile de finanțare, lucru care întârzie accesarea fondurilor europene de către beneficiarii din România. Asta, în ciuda faptului că, după cum a declarat tot liderul peremist constănțean, România urmează să plătească, în scurt timp, cea de-a treia rată către forurile europene, ceea ce înseamnă că pe primele trei trimestre ale acestui an, România a contribuit la forurile europene aproximativ 900 de milioane de euro.