"Pentru Legile justiţiei, probabil PSD va apela la parlamentarii anti-justiţie"

Ludovic Orban:

"Pentru Legile justiției, probabil PSD va apela la parlamentarii anti-justiție"

Ştire online publicată Vineri, 27 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că propunerea legislativă privind modificarea Codurilor penale este una controversată, arătând că cel mai probabil PSD va apela la parlamentarii de serviciu anti-justiție deoarece nimeni din conducerea acestui partid nu dorește să-și asume răspunderea în acest caz.„Astăzi, la comisia specială pentru coduri, care nu are nicio legătură cu legile justiției, s-a prezentat Toader să vorbească despre ele. Frica de reacția societății civile și a opoziției i-a plasat pe guvernanți într-o situație absurdă. Ministrul Justiției nu are curajul să prezinte în Guvern proiectul de lege și vine să îl prezinte, nu la grupurile PSD și ALDE, nu la comisiile juridice, ci la o comisie specială care are un obiect de activitate total diferit. Nevrând să își asume nimeni din vârful PSD răspunderea pentru inițierea unei propuneri legislative atât de controversate, vor apela probabil la parlamentarii de serviciu anti-justiție. Suntem cu ochii pe ei”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.Ministrul Tudorel Toader a prezentat, ieri, Comisiei speciale parlamentare privind domeniul justiției proiectul de modificare a legilor Justiției.