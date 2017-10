"Pentru Dan Şova, 24 de evrei înseamnă niciunul"

NEWSWEEK:

"Pentru Dan Șova, 24 de evrei înseamnă niciunul"

Ştire online publicată Joi, 09 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Declarația că "niciun evreu n-a suferit pe teritoriul României" este oricum absurdă, scrie un editorialist în ediția electronică a Newsweek, preluat de Realitatea.net. Dar Dan Șova, nou ministru în Cabinetul de la București, a făcut această afirmație remarcabilă chiar la începutul acestui an. Apoi a nuanțat spunând că "24 de evrei au fost uciși în pogromul de la Iași"."E interesant oricum că pentru Șova 24 de evrei înseamnă "niciunul", dar istoria demonstrează că au fost 13.000 de morți în acel pogrom. Dar conform teoriei lui Șova, 280.000 până la 380.000 de evrei s-au evaporat pur și simplu, n-au fost omorâți de nimeni pe teritoriu românesc. După declarația respectivă, Șova a fost concediat din funcția de purtător de cuvânt al PSD. And now, Șova’s back proaspăt ministru delegat pentru relația cu parlamentul", mai scrie Newsweek, conform rfi.ro.