„Pentru Consiliul Judeţean Constanţa, Murfatlar nu există“

Edilul Gheorghe Cojocaru:

„Pentru Consiliul Județean Constanța, Murfatlar nu există“

Consiliul Județean Constanța a aprobat, în ședința de săptămâna trecută, repartizarea sumei de aproximativ 5.000.000 de lei administrațiilor locale din județ pentru susținerea diferitelor proiecte de infrastructură. Mai precis, este vorba despre repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură pe anul 2009. Ca de obicei, cei mai mulți bani au fost direcționați către primăriile PSD din teritoriu, potrivit datelor cuprinse în anexele proiectului de hotărâre. Sume importante vor ajunge la Adamclisi (300.000 de lei pentru reabilitarea dispensarului și a farmaciei), la Chirnogeni (350.000 de lei pentru infrastructura drumurilor și reabilitarea școlii din Credința), la Deleni (335.000 de lei pentru „un proiect”, pentru un program de dezvoltare locală și cofinanțarea unui program pentru școli). Vasilica Matei, primarul comunei Horia, care se află sub umbrela PD-L, ar trebui să primească o altă sumă record, de 5.500 de lei, pentru cofinanțarea unui program pentru școli. Democrat-liberalul Vasile Simion, primarul comunei Ghindărești, urmează să încaseze 70.000 de lei de la CJC pentru cofinanțarea unui program de școli și pentru realizarea unui studiu de fezabilitate necesar înscrierii în programul „Casa Verde”. Dintre primarii pedeliști, cel mai norocos a fost Tudorel Nădrag din Hârșova, cunoscut pentru apropierea sa față de social-democrați. Astfel, Hârșova va primi 400.000 de lei pentru „alimentări cu apă CNI”, 200.000 de lei pentru „drumuri infrastructură” și 60.000 de lei pentru cofinanțarea unui program pentru școli. Edilii liberali Marian Gălbinașu, din Corbu, și Ion Adam, din Comana, ar trebui să beneficieze de 80.000 de lei (pentru „studiu de fezabilitate proiect Casa Verde” și cofinanțare unui program pentru școli), respectiv 115.000 de lei (pentru cofinanțarea unui program pentru școli și reabilitarea școlii din Pelinu). Nemulțumiri de luni de zile Primarul democrat-liberal din Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, nu se regăsește nici de data aceasta pe lista Consiliului Județean Constanța. El a recunoscut că a renunțat să mai trimită solicitări către CJC întrucât eforturile sale sunt în zadar. „Nu mai depun nici o solicitare. Pentru Consiliul Județean Constanța, Murfatlar nu există”, a spus ferm Cojocaru. Primarul a mai declarat că a făcut, încă de anul trecut, o adresă către CJC pentru a cere sprijin financiar în vederea implementării unui proiect din cadrul programului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”. Valoarea investiției ajunge la aproximativ 1.400.000 de euro. Încă din octombrie 2007, Consiliul Local Basarabi (Murfatlar) a încheiat o convenție pentru realizarea proiectului cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuințelor, cu cei ai Companiei Naționale de Investiții (CNI) și cu CJC. În vederea concretizării acestei inițiative, Murfatlar trebuie să asigure cofinanțarea de 20%, adică aproximativ 2.000.000 de lei, restul finanțării fiiind acoperit de CNI. „Noi nu avem bani pentru această cofinanțare și am solicitat sprijin la CJC. Mi s-a spus simplu că nu sunt bani pentru așa ceva. Și, de atunci, nu am mai primit nici un leu de la CJC“, a explicat edilul. Potrivit convenției din 2007, „în cazul în care Consiliul Local Basa-abi se va afla în imposibilitatea de plată a contribuției sale la derularea programului, CJC va depune toate diligentele pentru identificarea altor surse de finanțare”. Însă Consiliul Județean Constanța nu a mai luat nici o măsură în acest caz. De asemenea, anul acesta, edilul a mai cerut un sprijin financiar de la CJC de aproximativ 350.000 de lei pentru executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a celor 166 de locuințe cumpărate de foștii chiriași ai IAS Murfatlar (actualul SC Vitivinicola Basarabi SA) care urmează să fie debranșate de la instalațiile societății asupra căreia s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței. Așa cum se arată în solicitarea depusă la CJC în februarie 2009, în prezent, cele 166 de locuințe sunt alimentate cu energie electrică prin intermediul instalațiilor societății amintite anterior, asupra căreia s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței. Dacă se va realiza acest proiect, locuințele urmează să fie predate către operatorul zonal de furnizare a energiei electrice, SC Enel Electrica Dobrogea SA, iar consumatorii să se branșeze la rețeaua electrică și să devină abonați pe bază de contract ai operatorului.