„Pentru ce să îşi dea Boc demisia? Pentru că şi-a făcut datoria?”

„Pentru ce să își dea Boc demisia? Pentru că și-a făcut datoria?”

Europarlamentarul PDL Theodor Stolojan a declarat că premierul Emil Boc nu ar trebui să își părăsească funcția pentru că Guvernul român are o credibilitate maximă în fața creditorilor externi.„Acele guverne politice (Italia și Grecia, n.red.) și-au pierdut credibilitatea în fața actorilor externi. Protestele mergeau în Grecia și puteau să meargă încă înainte. Grecia menținea situația sub control. Ceea ce a intervenit acolo a fost lipsa de credibilitate a guvernelor politice că pot elabora și îndeplini programe care să redreseze situația. În Italia, Berlusconi a plecat la apelul cancelarului Germaniei, pe când în cazul Guvernului român este exact invers: are o credibilitate maximă în fața creditorilor care sunt FMI, CE și Banca Mondială. Îndeplinesc prevederile angajamentelor", a spus Stolojan.Democrat-liberalul susține că Emil Boc nu trebuie să demisioneze pentru că el și-a făcut datoria.„Boc nu trebuie să demisioneze acum pentru simplul motiv că 2012 este un an de încercare pentru România. Când ai o situație de încercare, nu poți să lași o țară să fie cu un Guvern lipsit de posibilități de acțiune. Cel mai rău lucru într-o asemenea situație este să fii în imposibilitatea de a acționa. Se cere demisia lui Boc. Demisia lui Boc nu e o simplă treabă. După Constituție, trebuie parcurse o serie de etape. Pentru ce să își dea demisia? Pentru că și-a făcut datoria față de România?”, a mai adăugat politicianul.