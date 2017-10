"Pentru 2015 nu există nicio înțelegere cu Guvernul Ponta"

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, într-un interviu difuzat de B1 TV, că formațiunea sa nu a făcut nicio înțelegere pentru susținerea Guvernului Ponta în 2015. Hunor a precizat însă că, cu sau fără UDMR, Guvernul Ponta are asigurată majoritatea în Parlament.„Eu am avut o promisiune, care era și o promisiune de bun simț anul trecut, când am ieșit noi de la guvernare, pentru că am ieșit luând noi această decizie, nu fiind dați afară. Am spus că la învestitura Guvernului veți avea votul nostru. Și la buget, am spus că vom susține bugetul. Pentru 2015 nu am făcut nicio înțelegere, nu facem parte din majoritate, pentru 2015 acum nu există nicio înțelegere, nici de susținere parlamentară, nici de altă natură”, a spus Kelemen Hunor.O înțelegere a avut în schimb, în cadrul unei întâlniri recente, cu liderii noului PNL, Vasile Blaga și Alina Gorghiu. Liderul UDMR Kelemen Hunor a căzut de acord împreună cu aceștia asupra unor aspecte ce țin de schimbarea sistemului electoral.„Am discutat de sistemul electoral și despre posibilitatea de a schimba sistemul electoral în perioada următoare și am căzut de acord că și ei și noi susținem principiul reprezentării proporționale”, a spus liderul UDMR.De asemenea, Kelemen Hunor a precizat în interviul citat că UDMR a susținut în Senat candidata PNL la Curtea Constituțională, și nu pe cea a PSD.