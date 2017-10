Pensionarii ar putea scăpa de plata contribuţiei pentru sănătate

Decizii la Comisia de Muncă a Camerei Deputaților

Pensionarii ar putea scăpa de plata contribuției pentru sănătate

Comisia de muncă a Camerei Deputaților a respins, ieri, Ordonanța 107/2010 prin care pensionarilor ale căror pensii depășesc 740 de lei li se aplică o contribuție pentru fondul de sănătate de 5,5%. „Contribuția datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depășesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri și se virează odată cu plata drepturilor bănești asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote, nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei”, se arată în actul normativ. Reprezentantul Guvernului a susținut că această Ordonanță urmărește extinderea bazei de colectare pentru contribuțiile asigură-rilor sociale de sănătate pentru a echilibra deficitul fondului unic națio-nal de asigurări de sănătate concomitent cu menținerea exceptărilor de la plată a acestor contribuții și pentru categoriile fără venituri, cu venituri reduse sau defavorizate și a cerut avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. În schimb, deputatul Dan Mircea Popescu a atras atenția că prin acest proiect erau exceptate de la plata contribuției magistrații care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor ’45-’89. „Proiectul mi se pare profund nedrept, dacă pentru perioada ’45-’65 am putea invoca anumite rațiuni, pentru perioada ’65-’89 legea respectivă este profund nedreaptă”, a spus deputatul Popescu. El a mai arătat că magistrații au cele mai mari pensii din această țară și au cele mai multe scutiri. „A-i scuti și de plata contribuției de asigurări pentru sănătate mi se pare un exces pe care nu-l înțeleg. Guvernul ar trebui să revadă un asemenea proiect care este profund imoral față de alte categorii sociale pe care le punem să plătească asigurările de sănătate”, a adăugat parlamentarul. Și deputatul PSD Ioan Cindrea a adus critici la adresa actului normativ. „Motivul principal pentru care am respins această Ordonanță este legat de obligarea la contribuția de 5,5% la asigurările de sănătate a pensionarilor cu pensii sub 1.000 de lei. Mi se pare aberant să le mai iei 5,5% pensionarilor cu venituri peste 740 de lei”, a spus Cindrea. Ordonanța 107/2010 a fost adoptată de Senat și urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaților care este for decizional.