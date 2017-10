Peninsula, centrul istoric al oraşului-port, rămâne copilul orfan al Constanţei

Peninsula, centrul istoric al orașului-port, rămâne copilul orfan al Constanței

Centrul istoric al Constanței, altfel spus Peninsula, este cea mai veche zonă a municipiului, un loc în care istoria își cere, la fiecare pas, dreptul la cuvânt. Așa cum rar găsești în România, Zona Peninsulară a Constanței concentrează o mare diversitate cultural-religioasă pe metrul pătrat, astfel că aici bat clopotele Catedralei Sfinților Apostoli Petru și Pavel, aici „răsare” minaretul Moscheii Carol, dar și cel al Geamiei Hunkiar și tot aici există încă Sinagoga Mare. Ceva mai sus, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, ca o dovadă a unei toleranțe etnice și religioase rare, se înalță Biserica Greco-Catolică. „Cântărețul iubirilor gingașe”, Ovidiu, își „poartă” încă exilul în piața cu același nume, în fața Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, acesta din urmă încadrat, de-a dreapta și de-a stânga, la distanțe de câteva sute de metri, e drept, de Muzeul de Artă Populară și de Muzeul Ion Jalea. Nu în ultimul rând, Farul Genovez, construit în jurul anului 1.300, stă încă de strajă în orașul de la malul Mării Negre. Zona istorică a orașului își deplânge însă, astăzi, culoarea, atmosfera, măreția de altă dată, căci aici domnesc acum gunoaiele, aici se dărâmă clădirile din patrimoniul istoric al vechii cetăți Tomis, aici își pun amprenta decadența și paragina. Când a uitat municipalitatea de reamenajarea Pieței Ovidiu? În ceea ce privește reabilitarea, reamenajarea și sistematizarea zonei și, îndeosebi, a Pieței Ovidiu, municipalitatea constănțeană a făcut ceva valuri în urmă cu câțiva ani, „agitația” amorțind, însă, prin 2008, atunci când fostul viceprimar, Nicolae Nemirschi, explica faptul că soluțiile arhitecturale pentru Piață nu mai au mult până la momentul implementării. Concret, fostul edil făcea atunci referire la „un concurs de soluții arhitecturale și urbanistice pentru resistematizarea Pieței”, concurs în care intraseră, potrivit spuselor sale, șapte firme de specialitate. Soluțiile acestora urmau să fie analizate, așa cum se arată pe site-ul Primăriei Constanța, de un juriu format din reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România, specialiști în istorie, arheologie și urbanism. Ulterior, la Muzeul de Arheologie au fost expuse planșele firmelor de arhitectură, modalitate prin care au fost consultați și constănțenii vizavi de felul în care fața Pieței Ovidiu urma să fie schimbată. Problema era, însă, aceea a finanțării și asta deoarece în conformitate cu estimările de cost ale proiectelor vizate de municipalitate întreaga investiție din Peninsulă ar fi costat 75 de milioane de euro, în contextul în care regiunii de dezvoltare din care face parte Constanța nu i-ar fi fost alocate, de către Uniunea Europeană, decât 80 de milioane de euro. Disponibilitatea administrației locale de a reabilita centrul istoric al Constanței s-a… topit pe parcurs, căci din primăvara lui 2008, atunci când Nemirschi preciza că „mai trebuie vorbit puțin la Bruxelles” și, de asemenea, că se impune lobby la câteva ministere, proiectul a devenit el însuși istorie. Reabilitarea Peninsulei se „împotmolea” la centru, conform explicațiilor fostului viceprimar, dar tot el era cel care declara, optimist: „Sperăm că, din toamnă, se vor mai schimba lucrurile la București”. Între timp, au venit criza, o nouă guvernare în care parteneri au fost social-democrații și democrat-liberalii, și un buget destul de slăbuț al municipalității constănțene. Suveranitatea locală vs. vocea parlamentară Ar fi interesant de observat, în acest context, în ce măsură actualii parlamentari tomitani sunt dispuși să se implice în vreun fel, prin pârghiile de care dispun, în reabilitarea Peninsulei din Constanța, având în vedere faptul că există case, clădiri de patrimoniu care se dărâmă, la propriu, în plină stradă și, totodată, că o zonă cu un uriaș potențial turistic nu mai este demult un punct de atracție pentru străini. „Este o rușine ce se întâmplă în Peninsulă. Toate marile orașe au un centru istoric, numai Constanța nu mai are. Mă doare sufletul de ceea ce se întâmplă, administrația locală efectiv a «ajutat» clădirile să se dărâme”, a explicat deputatul democrat-liberal Constantin Chirilă. Fostul consilier local municipal a explicat că despre reabilitarea zonei istorice se discută de ani de zile, fără însă un rezultat concret: „Cred că totul a rămas în stadiul bunelor intenții. Aceste bune intenții s-au blocat în propriile interese ale municipalității. Probabil că edilii au zis că acolo este un loc unde totul trebuie împărțit, dar nu în interesul urbei”, a adăugat deputatul PD-L Constantin Chirilă. Parlamentarul constănțean a punctat marele neajuns al zonei: „În Peninsulă nu sunt rezolvate problemele cu retrocedările. Eu cred că aici intervine acea suveranitate locală și că administrația publică locală ar trebui să facă ceva. Un proiect complex recunosc că nu am în cap, dar voi trage un semnal de alarmă în acest sens prin declarații politice și interpelări către miniștri”, a ținut să menționeze deputatul Colegiului 4. Cafea turcească, braga, alune… tot după rezolvarea retrocedărilor Și deputatul Colegiului 9, social-democrata Antonella Marinescu, membru al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și, de ase-menea, fost ales local în Consiliul Local Municipal Constanța, își amintește de proiectele municipalității referitoare la reabilitarea Zonei Peninsulare, dar mărturisește că nu știe care a fost, în cele din urmă, soarta acestora: „Am văzut, atunci când eram consilier local, cum tre-buia să arate Piața Ovidiu, unde trebuia să se păstreze izul acela de vechi. Probabil că lipsa banilor a dus la întârzierea implementării proiectelor”, a menționat parlamentarul constănțean. Atrăgând atenția asupra importanței majore pe care un centru istoric o are în cazul unui oraș turistic așa cum este Constanța, Antonella Marinescu a specificat că, în eventualitatea unui proiect care să prindă viață în Peninsulă, va fi nevoie de un aviz de mediu și că, „în calitate de membru al unei comisii destul de puternice, așa cum este Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic”, va sprijini orice inițiativă al cărei scop va fi readucerea zonei istorice a Constanței la standardele corespunzătoare secolului XXI. Deputatul PSD a remarcat, ca și Constantin Chirilă, de altfel, că în opinia sa un aspect deosebit de important care trebuie reglementat aici este cel al revendicărilor, ceea ce, susține Antonella Marinescu, „este destul de dificil”. În viziunea parlamentarului constănțean, în Peninsula din Constanța ar trebui să existe „foarte multe terase și cafenele unde să se bea cafea turcească, pavaj cu piatră cubică, vânzători turci de braga și alune, tonete cu înghețată”. „O să mă gândesc și o să discut atât cu municipalitatea, dar și cu alți colegi parlamentari, nu doar cu cei din PSD, pentru a vedea ce este de făcut. Mi-ați dat o temă și o să mă gândesc la ea”, a conchis deputatul social-democrat Antonella Marinescu. „Problema va fi ridicată în Consiliul Local Municipal Constanța” Deputatul liberal George Dragomir, președinte al Organizației Județene a PNL Constanța, a afirmat că, din punctul său de vedere, nu are rost să susțină propuneri legislative „doar de dragul de a face documente și hârtii pentru a promova proiecte care n-au finanțare”. Parlamentarul constănțean a explicat astfel că nu-și face iluzii că Guvernul va aloca bani pentru reabilitarea Zonei Peninsulare. „Există un proiect demarat care-și va găsi finanțarea, dar nu de la Guvern, pentru că el n-are bani nici să văruiască bordurile. Sper că Primăria Constanța și Consiliul Local se vor implica”, a precizat deputatul Colegiului 1. Ulterior, Dragomir a remarcat și că „problema va fi ridicată de consilierii PNL în Consiliul Local Municipal”, iar aici parlamentarul a pus accentul pe implicarea aleșilor locali din acele comisii de specialitate în măsură să vină cu o inițiativă în ceea ce privește reabilitarea Peninsulei. Atâta doar că liberalii nu au, în Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, niciun consilier local. O șansă ar fi, probabil, la Comisia pentru Cultură, acolo unde PNL Constanța este reprezentat de Victor Manea. Rămâne de văzut dacă parlamentarii constănțeni și administrația locală vor lăsa starea de degradare avansată a centrului istoric al Constanței undeva la „periferia” preocupărilor lor sau dacă, din contră, vor face din „copilul orfan” al municipiului un real spațiu de promenadă și atracție, atât pentru localnici, cât și pentru turiști.