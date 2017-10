Pedofilii şi violatorii vor fi castraţi chimic

Dacă propunerea senatorului Marian Vasiliev va deveni lege

Pedofilii și violatorii vor fi castrați chimic

Pedofilii și violatorii recidiviști vor fi supuși castrării chimice pe perioada detenției, dacă proiectul inițiat de senatorul constănțean de la PP-DD, Marian Vasiliev, va deveni lege.„Săptămâna viitoare urmează ca proiectul să fie introdus pe ordinea de zi a Senatului după care urmează avizarea la comisii. Alături de mine au mai semnat acest proiect ca și inițiatori senatorii Ciprian Rogojan de la PDL și Gabriela Firea de la PSD”, a declarat Marian Vasiliev, pentru „Cuget Liber”.El a atras atenția că intenția proiectului legislativ nu e neapărat de a-i pedepsi pe pedofili, ci de a-i descuraja pe cei care ar avea o tentație în acest sens și a spus că această măsură are un caracter reversibil.„Nu este o măsură pe viață și cred că o vom extinde și pe violatorii recidiviști. Polonia are o astfel de lege ca măsură punitivă. Insist asupra faptului că nu e castrare, e un tratament hormonal, obligatoriu pentru pedofili și violatori recidiviști. Pedofilul sau violatorul recidivist execută pedeapsa diminuată pentru acceptarea tratamentului chimic și beneficiază de consiliere psihologică. Astfel, el poate fi transformat în om normal, cu înclinații normale”, a spus Vasiliev.Mai exact, scopul acestui proiect legislativ este de a înăspri pedep-sele aplicate în acest moment pedofililor și să instituie posibilitatea ca pedofilii condamnați să fie supuși castrării chimice pe perioa-da detenției, în schimbul diminuării pedepsei.„Castrarea nu e un procedeu, e un tratament care se face în decurs de trei ani. În timpul în care se face acest tratament se poate face și tratamentul psihiatric și psihologic. Noi am luat mai multe legi care există în Rusia, Moldova, Germania, Franța, Danemarca, unde recidiva a fost 83% și s-a redus până 2,3% după implementarea acestei legi care se numește castrarea chimică”, a mai spus Marian Vasiliev.Proiectul senatorului a fost destul de bine „primit”, după ce au fost organizate mai multe dezbateri publice pe această temă, la care au participat medici psihiatri, polițiști, medici urologi, precum și reprezentați ai BOR și ai altor culte din România.În altă ordine de idei, recent, femeile din Forța Civică Constanța au spus că susțin acest proiect, în speranța că agresiunile asupra femeilor și copiilor ar putea fi stopate, motiv pentru care s-au pronunțat pentru adoptarea celor mai drastice măsuri de pedepsire a violatorilor și pedofililor, mergând până la castrarea chimică a acestora.