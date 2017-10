Pedelistul Laurenţiu Mironescu, propus pentru excluderea din partid

După Florian Constantin,

Pedelistul Laurențiu Mironescu, propus pentru excluderea din partid

Consiliul de Coordonare Local (CCL) organizat sâmbătă pentru alegerea unui nou președinte al Organizației Municipale a PDL Constanța, dar și a unui nou Birou Permanent Local (BPL) are ecouri. Astfel, pe lângă contestarea evenimentului, la centru, de către președintele interimar al Organizației Județene, Mircea Banias, în ședința Biroului Permanent Național (BPN) de astăzi Banias va propune și excluderea lui Florian Constantin din partid, dar și, mai nou, a fostului deputat Laurențiu Mironescu. Ca și în cazul lui Florian Constantin, lui Laurențiu Mironescu i se reproșează faptul că ar fi încălcat în repetate rânduri statutul partidului. Astfel, așa cum reiese din explicațiile președintelui Banias, propunerea pentru excluderea lui Mironescu din rândul pedelilștilor constănțeni nu vine doar ca urmare a implicării sale în organizarea CCL-ului de sâmbătă, CCL considerat de Banias ca fiind nestatutar, ci și, susține el, a faptului că acesta s-ar fi implicat și în derularea alegerilor din organizațiile secțiilor de votare din Colegiul 9, acolo unde nu ar avea competențe. Totodată, Banias a ținut să menționeze că propunerile de excludere ale lui Mironescu și Constantin au fost semnate de unii membri ai Biroului Permanent Județean, ai BPL, precum și de cei doi prim-vicepreședinți ai PDL Constanța, respectiv deputatul Constantin Chirilă și Adrian Manole. „Sunt ultimele săptămâni de mandat ale lui Banias” De cealaltă parte, Laurențiu Mironescu a declarat, în primă instanță, că preferă să nu comenteze decizia liderului Organizației Județene a PDL Constanța, cu mențiunea, însă, că toată implicarea sa în alegerile interne din PDL a fost în conformitate cu prevederile statutare. „Nu mă interesează ce face domnul Banias. Am contrasemnat procesul verbal al alegerilor dintr-o singură secție de votare din Colegiul 9, alături de președintele Florian Constantin și de deputatul Stavrositu și asta în sensul în care am confirmat numărul celor prezenți la vot. Pentru excluderea din partid este nevoie de abateri cu mult mai grave”, a afirmat fostul parlamentar constănțean. În continuare, democrat liberalul a explicat și că alegerile din respectivul OSV erau anunțate, derulându-se potrivit calendarului alegerilor interne din teritoriu, în contextul în care, susține el, „au fost multe cazuri în care oamenii fuseseră trimiși acasă pe motiv că alegerile din OSV-urile din Colegiul 9 nu se mai țin”. Mai mult decât atât, Mironescu a atras atenția asupra faptului că, fiind membru în BPJ, el poate fi exclus din partid doar la propunerea unui Consiliu de Coordonare Județean. „Sunt zbaterile ultimelor săptămâni de mandat ale președintelui Banias. Îi urez succes în aceste ultime patru săptămâni”, a subliniat Mironescu, membru al Partidului Democrat și, ulterior al Partidului Democrat Liberal din 24 iunie 2003. În ceea ce-l privește pe Florian Constantin menționăm că am încercat în mai multe rânduri să aflăm și punctul său de vedere, dar acesta nu a răspuns apelurilor noastre.