Pedelistul Adrian Manole va fi numit director al Zonei Libere Constanţa Sud Basarabi

Pedelistul Adrian Manole va fi numit director al Zonei Libere Constanța Sud Basarabi

Fostul director al Agenției de Protecție a Mediului Constanța și, pentru o perioadă de câteva luni, fost europarlamentar, democrat-liberalul Adrian Manole va fi numit la conducerea Zonei Libere Constanța Sud Basarabi, sucursală aflată, potrivit declarațiilor sale, în subordinea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța (CNAPMC). Numirea sa va avea loc, conform propriilor explicații, cel mai probabil în cursul săptămânii viitoare. Această sucursală a APC a fost condusă, așa cum tot Manole a afirmat, de un anume Ion Dumitru, care a demisionat în urmă cu câteva săptămâni. Numirea lui Adrian Manole, actual prim-vicepreședinte al PD-L Constanța, la conducerea structurii vine ca urmare a propunerii partidului. „A fost, dacă vreți, și o propunere din partea partidului”, a declarat pedelistul. Susținere pentru Vasile Petro Cât despre informațiile potrivit cărora PD-L nu exclude posibilitatea de a-i propune conducerea Gărzii de Mediu Constanța în cazul în care lui Vasile Petro, actualul director coordonator, i s-ar retrage sprijinul politic, Manole a declarat: „Nu mi-a propus nimeni această funcție”. „Nu s-a discutat așa ceva. Eu nu am participat la cea mai recentă ședință a Biroului Permanent Județean, dar vă pot spune că nu s-a luat în calcul numirea mea la șefia acestei deconcentrate”, a completat fostul deputat european. Mai mult decât atât, Manole a ținut să menționeze că și dacă i s-ar propune, ar refuza și asta pentru că îl susține în continuare pe Petro. „Eu l-aș susține pe Vasile Petro. Este omul potrivit, la locul potrivit”, a subliniat prim-vicepreședintele PD-L Constanța. În ceea ce privește varianta retragerii sprijinului politic pentru directorul Gărzii de Mediu, Adrian Manole a comentat că este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple. „Măsura retragerii sprijinului politic se ia pentru greșeli flagrante, ori Vasile Petro nu are probleme la conducerea instituției. Retragerea nu vine ca urmare a faptului că nu știu ce primar, unul singur, are nemulțumiri legate de conducerea Gărzii de Mediu”, a adăugat pedelistul. Reamintim că la ședința de BPJ de săptămâna trecută primarul din Valu lui Traian, pedelistul Florin Mitroi, și-a exprimat nemulțumirea vizavi de o amendă primită de administrația pe care o conduce din partea Gărzii de Mediu Constanța.