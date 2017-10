Pedeliştii şi liberalii se ceartă pentru Cazino

5

Dragul meu Ciucurel

Iti dau o veste buna si o veste proasta.Vestea buna, este ca nu sunt pedelist.Nu am votat in viata mea cu PDL si nu-l simpatizez nici pe Basescu.Ca sa fiu sincer,am simpatizat cu liberalii.Ca sa fiu si mai sincer,eu nu cred in partide politice.In Romania nu exista partide politice,in Romania exista CLANURI politice.Vestea proasta pentru tine este ca la viitoarele alegeri ma gandesc sa-i votez pe democrati-liberali,in special aripa "talibanilor" din PDL (Monica Macovei).Am mai spus aici si cu alte ocazii,ca Mazare este soparla lui Basescu.Mazare are misiunea de a distruge din interior Partidul Social Democrat sau USL.Daca in PDL mai vezi o intentie reformista,in PSD sau in PNL nu se vede nimic.Daca tu m-ai injurat,eu iti spun ca te iubesc si nu am nimic cu tine.In privinta talentului la scris,nici nu am pretentii.Cand intelectualii cu talent la scris vor lua pozitie in fata abuzurilor clanurlor politice,promit ca nu vei mai auzi de mine.