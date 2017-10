Pedeliştii din Năvodari vor înainta, mâine, propunerile pentru funcţia de viceprimar

Pedeliștii din Năvodari vor înainta, mâine, propunerile pentru funcția de viceprimar

Năvodărenii sunt tot mai aproape de a avea un viceprimar democrat-liberal și asta pentru că, potrivit explicațiilor lui Tudorel Caladod, pedeliștii solicită această funcție în baza parteneriatului de guvernare dintre PD-L și PSD. „Noi ne-am asumat și îndeplinit obligațiile impuse de coaliția de guvernare, am întins o mână actualei conduceri a orașului, am votat proiectele de hotărâre, prin urmare vrem să ni se răspundă cu aceeași monedă”, a precizat consilierul PD-L. În același timp, fostul primar al Năvodariului a menționat și că, din punctul său de vedere, „un viceprimar pedelist i-ar fi mai de folos primarului Matei (n.r. – social-democratul Nicolae Matei), care ar trebui să fie convins că astfel ar avea mai mult de câștigat, vicele ar putea face lobby la ministerele de resort ale PD-L”. În acest sens, Calapod a declarat că aleșii PD-L au termen până mâine, la ora 18.00, să înainteze propunerile cu numele unei (sau unor) persoane care să preia mandatul de viceprimar. Ulterior, acestea vor fi discutate și la nivel județean. De menționat este, însă, că în cazul în care actualul edil-șef se va opune preluării funcției de viceprimar de către un democrat-liberal, pedeliștii vor continua, potrivit afirmațiilor lui Calapod, „demersurile la nivel județean”. În ceea ce privește propunerile, Calapod a recunoscut că, cel puțin până ieri după amiază, nu fusese înaintată nici una. Reamintim că PD-L are, la Năvodari, în prezent, șase aleși locali și anume Tudorel Calapod, Stere Sponte, Aurel Boașcă, Liliana Mară, Vasilica Dumitru și Ștefan Gălbău. Biroul Permanent Local al PD-L Năvodari va face publică nominalizarea la începutul săptămânii viitoare, după ce, în prealabil, va analiza propunerile. În ceea ce-l privește, Calapod a lăsat să se înțeleagă, ca și până acum, de altfel, că nu exclude „nicio posibilitate”, însă atunci când a fost întrebat dacă este, totuși, tentat de fotoliul de vice, a declarat că șefia RAR îi solicită, în prezent, destul de mult timp.